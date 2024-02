Bújkál a szomszédok elől a halottak pénzét lenyúló postás

Soha többé nem lehet postás az az asszony, aki még 2022 nyarán eltulajdonította két elhunyt helyi lakos járadékát - írja a Blikk. A kézbesítő jól tudta, hogy a címzettek már nem élnek, de sem a családoknak, sem a főnökeinek, sem a nyugdíjfolyósítónak nem jelezte, hogy egy adminisztratív tévedés miatt még hat hónapon keresztül postai úton küldték meg a járadékaikat, amit így zsebre tett. Az ügyészség a napokban fejezte be az ellene sikkasztás miatt indult eljárást, felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozva a bíróságnak.

A hajdúszovátiak többsége persze szinte semmit sem tud arról, hogy miért váltották le a falu Debrecenhez közelebb eső részének postását, legalábbis ez derült ki a portálnak nyilatkozók válaszaiból. Egyikük, Görcsi Gyula, a településen élő harmonikás azt mondta: „Azóta bezárkózott, alig látom, pedig a közelükben lakom. Csak annyit tudok, pénzt tett el a postán, a másét, de amikor lebukott, visszafizette. Rendes nő volt, megszédülhetett. Elég büntetés neki a szégyen, örülök, hogy nem kell börtönbe vonulnia.”

Egy másik helybéli nő így fogalmazott az eset kapcsán: „A hivatalok hibáját használta ki, nem is értem, hogyan gondolta, hogy ezt megúszhatja. Bár én a falu másik végében lakom, úgy tudom, két, 2022 májusában elhunyt helybéli nyugdíját tett zsebre a kézbesítő. A nyugdíjfolyósítónak nem jelezték, vagy csak késve jelezték a két ember halálát, így továbbra is jöttek a havi utalások. Ezeket korábban Erzsike vitte ki a címzettekhez. Felvette a pénzt, aláhamisította az aláírásokat. Decemberre észlelték a hibát, be akarták hajtani az örökösökön a jogosulatlanul felvett pénzt, s ekkor derült ki, hogy az csak a postáig jutott el.”

Végül egy harmadik hajdúszováti lakos szerint azzal, hogy a „megbotlott” postás azonnal beismert mindent és vissza is fizette a pénzt, ők megbocsátottak neki.

„Tudom hogy postásnak lenni bizalmi állás, de ő már nem postás, nem is lehet az, ezért nem is haragszunk rá. Tévedett, megbánta, megbüntetik, ennyi. Talán egyszer majd ő is megbékél ezzel. Elég sűrűn váltogatják itt egymást a kézbesítők, nincsenek megfizetve, ami persze, nem lehet indok a sikkasztásra. Sajnálom, jó postás volt” − közölte a lappal az együttérző falubéli.