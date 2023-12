Megszólalt a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina: próbálok a jóra koncentrálni

Tóth Nikolett tavaly nyáron a párjával épp a munkahelyére sietett, amikor leomlott egy ház tetőszerkezete a Jókai utcában. Az Operettszínház mindkét táncosa megsérült a balesetben. Az orvosok kisebb csodának tartották, hogy Tóth Nikolett napokkal később magához tért. A lábait azonban azóta sem tudja használni.

Most egy rövid videóban engedett betekintést a mindennapjaiba és a hozzáállásába. Elmondta, hogy egy rehabilitációs intézmény szegedi és budapesti egységében is rendszeresen részt vesz kezeléseken. Ha tud, minden nap, de legalább heti háromszor meg gyógytornára, és otthon is rendszeresen biciklizik kétszer háromnegyed órát a mozgássérültek által is használható szobakerékpáron, illetve csuklósúllyal is végez gyakorlatokat.

„Valahogy, nem tudom hogyan, úgy reagáltam az egész balesetre, hogy pozitív tudtam maradni. Bizonyos gyógytornák vagy rehabilitációs programok után mindig van egy kis jó érzés, hogy ez most jól sikerült, ez mindig továbblendít. Azt veszem észre, hogy bár nem mindig vagyok hű, de pozitív, meg van hű, de jó kedvem, ám ha jönnek negatív gondolatok, azokban nem maradok benne, mert tudom, hogy nem szabad. Próbálok a jóra koncentrálni” – mondta a Szeged365 videójában az Operettszínház fiatal táncosa arról a lelkiállapotról, amely az egész életét meghatározó baleset után a felszínen tartotta.

Tóth Nikolett azt is elmondta, hogy mire lenne szüksége a további gyógyuláshoz.

"Ha tudok, minden nap megyek gyógytornára, de legalább heti háromszor. Otthon van motomed biciklim, azzal mindig biciklizek kétszer háromnegyed órát, meg csuklósúllyal csinálok gyakorlatokat" – sorolta. Hatalmas segítség lenne egy olyan autó, amelyben kerekesszékesként is kényelmesen utazhat, jelenleg ugyanis rá van arra kényszerülve, hogy minden alkalommal megkérjen valakit, szállítsa el őt a különböző helyekre.