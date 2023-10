Ötvenötezer ember menekülhetett az egyik gázai kórházba

Izrael heves bombázásokkal támadta éjszaka és reggel is a Gázavárosban található al-Kudsz kóház környékét, a hadserege pedig kiürítési felszólítást adott ki a település északi részén található létesítményre. Az egészségügyi személyzet azonban közölte, hogy több száz olyan betegük van, akit nem tudnak elvinni a kórházból, mert az végzetes lenne számukra.

A Palesztin Vörös Félhold segélyszervezet az X-en közzétett egy videót, amelyen az al-Kudsz kórház előtt összegyűlt emberek láthatók, miközben a háttérben hangos robbanások hallatszanak.

?Now, continues Israeli air strikes in the Tal Al-Hawa area, in #Gaza where Al-Quds Hospital is located.#GazaUnderAttack #Gazabombing #AlQuds_Hospital pic.twitter.com/AdCqRP0oaP