Új megoldásokkal próbálkoznak a Balatonnál

Megjelentek a balatoni hotelek akciós szállásajánlatai, kedvezményekkel igyekeznek döntésre, last minute foglalásra bírni a hazai vendégeket. Több az egyéjszakás foglalás, mint korábban, és a belföldi kereslet egy részét elszívta a török, görög tengerpartok kedvező előfoglalási kínálata. Akik még kivárnak, nincsenek kevesen, őket veszik célba most a hotelek. Nyílik az olló, az olcsó szállások és a magas árkategóriájúak mennek jól – derül ki a vg.hu összeállításából.

A balatoni hotelek, miként májusban és június elején, továbbra is elégedetlenek, de vannak, amelyek továbbra sem panaszkodnak. Júliusra és augusztusra 70-80 százalékos kihasználtsággal mennek, de e fölötti foglaltságra is van példa, de van hotel, amely a 33 százalékos kedvezmény ellenére is mindössze egyharmados kihasználtsággal üzemel, ami fele a tavalyinak.

Az akciózás most fontos és hatékony eszköz a forgalom növeléséhez, és nemzetközi forgalomélénkítő kampányt is szorgalmaznak a balatoni hotelek. Vannak szállodák, amelyek idén már nem emeltek árat, és valószínűleg még a korábbi szintet is csökkenteni fogják, ha nem telítődik megfelelően a nyár további része. Van olyan szálláshely is, amely úgy tudja tartani az árait, hogy cserébe a wellnesst nem üzemelteti.

A magas kategóriájú szálláshelyek és az olcsó retrók mennek jól, reneszánszukat élik például a siófoki Aranypart retroszállodái, az Európa és a Panoráma is. Egy-két hete erősödik a last minute foglalási kedv, de ezek zömében a hétvégékre érvényesek, a hosszabb nyaralások nem jönnek olyan ütemben, mint tavaly.

A belföldi keresletet idén láthatóan elszívták a tömegturizmusra épült török és görög szálláshelyek, amelyek iránt már télen-kora tavasszal, a drága euró időszakában elköteleződtek a magyarok.

A Balaton forgalmát megdobta az első júliusi hétvégén tomboló kánikula. Az egyéjszakás pihenések száma a Magyar Turisztikai Ügynökség legutóbbi közleménye szerint is megugrott, a mobilcellaadatok szerint 12 százalékkal több egynapos látogató fordult meg a Balatonnál az egy héttel korábbi adatokhoz képest a kánikulai hétvégén. A legnépszerűbb úti cél 26 ezer vendégéjszakával Siófok volt, amit Balatonfüred követett közel 20 ezerrel. Sokan utaztak a múlt hétvégén Hévízre, Balatonlellére és Zamárdiba is.