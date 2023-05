Itt a május, nagyot változott az életünk - mutatjuk miért

A legfontosabb újdonságokat az mfor.hu gyűjtötte össze. Íme a lista:

Maszkviselés

Az országos tisztifőorvos visszavonta a kötelező maszkviselésre vonatkozó határozatot, mostantól az egészségügyi és a szociális intézményekben sem kötelező a maszkviselés. Ugyanakkor egyes kórházakban még kötelezővé tehetik a maszk használatát.

Ország- és vármegyebérlet

Mostantól érvényesek azok a bérletek, amivel akár országszerte utazgathatunk kedvező áron. Az új bérlettípusok 9450, illetve 18 900 forintba kerülnek, és a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV–HÉV vagy a GYSEV járatain korlátlan utazást biztosítanak a feltüntetett területen belül. Erről már az Infostart is töbször beszámolt.

Változások az állami közlekedési cégek vezetésében

Ahogy arról már mi is beszámoltunk, Lázár János építési és közlekedési miniszter komoly változásokat jelentett be a MÁV, a MÁV-Start, valamint a Volánbusz vezetésében. Ezek is a mai naptól váltak hivatalossá:

a MÁV igazgatóságának elnöke Lepsényi István – a Magyar Suzuki korábbi vezérigazgatója, a Hidrogén Szövetség elnöke lett, a MÁV-Start igazgatóságának elnöke Barna Zsolt – a Waberer’s International vezérigazgatója lett, a Volánbusz igazgatóságának elnöke pedig Vida József bankár lett.

Itt az új szuperbank, az MBH

Április 30-án lezárult az a mintegy három éve tartó folyamat, amely után az MKB Bank és a Takarékbank fúziójából létrejött az ország második legnagyobb hazai tulajdonú pénzintézete, az MHB Bank, amely egységes arculattal működik tovább.

Az átállás nem érinti a betéti és hitelkártyás vásárlást, valamint a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást, az ügyfelek fizetési számlaszáma sem változik, és a használatban lévő, érvényes bankkártyákat ugyanúgy használhatják tovább az érintett ügyfelek.

Változás a termőföld adásvételénél

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara emlékeztet, hogy a tavalyi év végén elfogadta az Országgyűlés azt a törvénymódosítást, ami a termőföld adásvételi szerződések kamarai vizsgálatának szempontrendszerében az ellenérték vizsgálatakor új módszert vezet be. A módosítással május elseje után a föld vételárának vizsgálatakor az eddigi hozamszámítás módszerét felváltja, a helyben szokásos átlagos forgalmi értékkel való összehasonlítás módszere.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szerződő felek meg kell, hogy ismerjék a tárgyévet megelőző naptári évben kialakult helyben szokásos átlagos forgalmi értéket, ezért ez az adat a Kamara honlapján egy tényeken alapuló, nyilvános és bárki számára elérhető adatbázisban elérhető mától. Ha a vételár több 10 százalékban eltér ettől, ezt a szerződésben szövegesen meg kell indokolni.

Új buszjárat Budapesten

Mától közvetlen járat köti össze a belvároson keresztül a XII. és a XIII. kerületet: hétköznap 210-es jelzéssel a Gyöngyösi utca és a Svábhegy, hétvégén és ünnepnapokon 210B jelzéssel a Gyöngyösi utca és a Normafa között új buszjárat közlekedik. A BKK közlése szerint a buszok Angyalföld és a Királyhágó tér között a 105-ös, onnantól a 212-es busszal járnak közös útvonalon.

Új parkolási zóna jött létre Budapesten

A zugloiparkolas.hu oldalon elérhető információk szerint mától Zuglóban új, fizetős parkolási terület jött létre, a Fogarasi út – Nagy Lajos király útja – Bánki Donát utca – Padlizsán utca – Kerepesi út által határolt zónában. Az övezetben a munkanapokon 8-18 óráig fizetendő várakozási díj 300 forint/óra.

Leszállási jelzés a vonaton

Végül szintén mától lépett életbe az a szabály a GYSEV által üzemeltett vonalakon, amelynek alapján mostantól a személyvonatok csak akkor állnak meg a megállóhelyeken, ha le- vagy felszálló utas van – az intézkedés az InterCity-ket nem érinti. A leszállási szándékot a megállóhely előtt az erre felszerelt gombbal kell jelezni, míg a felszállókat arra kéri a vasúttársaság, hogy a peronon jól látható helyen várakozzanak.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka