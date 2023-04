Háborús bejelentést tett a NATO Ukrajnáról

"Az Ukrajnának ígért harcjárművek több mint 98 százalékát már leszállították. Ez több mint 1550 páncélozott járművet, 230 harckocsit és egyéb felszerelést, köztük hatalmas mennyiségű lőszert jelent" - mondta újságíróknak a NATO brüsszeli főhadiszállásán a főtitkár. "Összesen 9 új ukrán dandárt képeztek ki és szereltek fel" - mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a Reuters jelentése szerint.

Ezzel "erős helyzetbe hoztuk Ukrajnát ahhoz, hogy további területeket tudjon visszafoglalni" - mondta Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatón.

NATO countries completed training and armed more than 9 new brigades of the Armed Forces of Ukraine, Jens Stoltenberg said. According to him, 1,550 armored vehicles, 230 tanks and huge amounts of ammunition have already been delivered to Ukraine. pic.twitter.com/2cbRaePYzY — NOËL ?? ?? (@NOELreports) April 27, 2023