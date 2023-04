Orbán Viktor: Krisztus urunk is egy szakmunkás, ács volt, és ez aligha véletlen

Rövid beszédet mondott a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján hétfő délelőtt Orbán Viktor.

Szerinte közös tulajdonság a diákokban, a tanárokban és a miniszterelnökökben egyebek közt a kíváncsiság, a kreativitás, a kitartás - "mi, szakmunkások újra és újra nekimegyünk annak problémának, amely nem adja magát könnyen vagy olcsón" - és az együttműködés.

A miniszterelnök elmondta, a magyar közéletben szokás szapulni és leminősíteni az oktatási rendszert.

"Persze, lehetne jobb is, és van is még mit javítani rajta, de ne becsüljük le! A magyar diákok nemzetközi sikere a magyar oktatás dicsérete is" - fejtegette.

Ezután megemlítette, a hét végén Magyarországra érkezik a pápa, akit egyszer megkérdeztek, hányan dolgoznak a Vatikánban, amire Ferenc pápa azt válaszolta: "körülbelül a fele".

"Ezt, kedves diákok, mi nem engedhetjük meg magunknak, csak akkor boldogul Magyarország, ha itt mindenki dolgozik, és mindenki jól dolgozik."

Azt mondta, "Krisztus urunk is egy szakmunkás, ács volt, és ez aligha véletlen".

"A kormány folyamatosan megújítja a szakképzést, az oktatók, a tanulók és a szüleik nyitottak a változásokra, évek óta nő a szakképzésbe jelentkezők száma és javulnak az eredményeik, 10 általános iskolát elvégző diákból ma már 6 a szakképzésben folytatja a tanulmányait, és a legnépszerűbb iskolatípus a technikum. Számomra ez a legfontosabb, ez az iskolarendszerünk igazi fokmérője" - folytatta a kormányfő.

Márai Sándort idézve elmondta még, hogy "mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél".

"Ma már azt mondhatom önöknek, hogy nem kell elmenniük, hiszen itthon, a Kárpát-medencében együtt vannak jelen a nyugati és a keleti cégek a hazai, magyar vállalkozásokban" - mondta még Orbán Viktor, aki szerint ha körül is nézünk a nagyvilágban, mindig érdemes hazajönni, "csak itt van magyar jövő".

