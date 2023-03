Súlyos döntést hozott a Foodpanda, minden megrendelőt érint

Ismét nevet vált a Foodpanda, és ezentúl Foodora néven fogja folytatni szolgáltatását – írja a Pénzcentrum. A váltást az indokolja, hogy a Foodpanda tulajdonosa, a Delivery Hero létrehozott egy nyolc országból álló csoportot Európában, és ennek része a magyar piac is, és az a cél, hogy ebben a nyolc országban egyetlen brand működjön – ez lesz a Foodora.

A névválasztás egy amerikai és olasz szójáték eredménye, food (étel) + ora (most). Az átállás gyors lesz, április 11-én már frissül az iOS alkalmazás és weboldal is, április 17-től az androidos felhasználok is az új néven rendelhetnek, és május elsején indul az új brand kampánya.

A tervek szerint május végére már az összes futár az új branddel ellátott egyenruhát fogja viselni. Az új névvel együtt egy új, havi előfizetéses rendszert is bevezetnek. Ez Foodora Pro néven fog futni, aki 2-3-szor rendel egy hónapban, már minden bizonnyal meg fogja érni.

A Foodpanda pillanatnyilag 4000 futárral 5000 üzleti partnertől szállít házhoz az ország 1000 településére.

Nyitókép: Pixabay