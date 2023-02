Télen is rekordot döntött a budapesti közbringarendszer

A Mol Bubi közbringa-szolgáltatás az elmúlt hónapokban is igazolta, hogy népszerű a fővárosiak körében. A rendszer a tavaly nyáron elért rekordok mellett télen is kiemelkedő eredményeket produkált – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

2021 decemberében a Mol Bubi napi használati csúcsa még 3531 volt, egy évvel később, 2022 decemberében már 7117 volt a legmagasabb napi szám. 2023 elején is komoly emelkedés volt megfigyelhető: tavaly januárban még 3493, idén az első hónap leginkább kihasznált napján már 6009 alkalommal vették igénybe a közbringákat.

Hasonló eredményeket a Mol Bubi korábban egy novemberi és márciusi időszakban ért el. A közbringa-rendszer havi és átlagos napi használata 60-70 százalék körül alakul, ami annak ismeretében különösen kiemelkedő, hogy a közbringa flottája 30 százalékkal nőtt – jegyzi meg közleményében a BKK.

Mint írják, a kerékpározás feltételeinek javítása azért is fontos, mert a jól kerékpározható városokban sokkal többen kerékpároznak egész évben – akár télen is – az időjárástól függetlenül. A városon belül rövidebb, 2-3 kilométeres távolságokat 10-15 perc alatt télen is könnyen meg lehet tenni, főleg úgy, hogy évről évre csökken a korábban megszokott hideg és a havas téli napok száma.

Az adatok alapján is az látszik, hogy Budapesten évről évre nő a télen is kerékpározó emberek száma. Azok számára azonban, aki korábban ősztől tavaszig nem használták a kerékpárjukat az indulás előtt érdemes átgondolni, hogy mire kell ilyenkor figyelni – jegyzi meg a társaság.

Télen fontos a fékek még gyakoribb ellenőrzése és a hideg és nedves hónapokban fokozottan figyelni kell arra, hogy a kanyarokat lassabban vegyék be a felhasználók. Érdemes nagyobb fék- és követési távolságot tartani, mert a nedves fékekkel nehezebb megállni. Kerülni kell a hirtelen fékezéseket, továbbá a jeges és havas útfelületet, mert könnyen elcsúszhat a kerékpár. A vizes, havas útviszonyok miatt érdemes a kerekekre hosszú sárvédőt szerelni, ezzel az ruházat is megvédhető.

Ehhez kapcsolódóan a Mol Bubi kerékpárok egyik nagy előnye, hogy mind első és hátsó lámpával, valamint sárvédővel is fel vannak szerelve, így ideális választás egész évben időjárástól függetlenül.

A BKK közlése szerint újabb helyszíneken lehet kerékpárokat felvenni és letenni, miután a főváros két újabb pontján,

a VI. kerületben a Hard Rock Hotel mellett, a VIII. kerületben pedig az Orczy téren is létrejött egy gyűjtőállomás.

A VI. kerületben, a Nagymező utca és a Zichy Jenő utca sarkán található új gyűjtőállomás a Hard Rock Hotel Budapest támogatásával valósult meg.

A BKK legutóbb szintén a Terézvárosban adott át 4 vadonatúj gyűjtőállomást, valamint a megújult Blaha Lujza téren is két állomás várja a felhasználókat. A BKK a tervek szerint idén folyamatosan bővíti a Bubi hálózatát.

Jelenleg összesen 180 gyűjtőállomáson lehet felvenni és leadni a kerékpárokat. A BKK 2022-ben összesen 500 vadonatúj biciklit állított forgalomba, legutóbb október elején 200 vadonatúj kerékpárral nőtt az állomány.

Ma már összesen 2060 közbringa áll az ügyfelek rendelkezésére.

A közbringarendszer a felhasználóbarát applikációnak, a könnyű regisztrációnak és a megújult kerékpároknak köszönhetően a 2021 májusi megújulása óta sorra döntötte a rekordokat, 2023. februárjában pedig átlépte a 4,4 milliós utazásszámot a rendszer – hívják fel a figyelmet.

Fontos, hogy továbbra is díjmentes marad a második kerékpár bérlése. Azaz aki barátokkal vagy ismerősökkel együtt venné igénybe a szolgáltatást, egyidejűleg két kerékpárt vehet fel. Viszont a 30 percen túli folyamatos használatért külön használati díjat kell fizetni – zárul a közlemény.

Nyitókép: BKK