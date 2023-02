Visszamenőleges hatállyal neveztek ki helyettes államtitkárt

Orbán Viktor az energiaügyi miniszter, Lantos Csaba javaslatára a tárca helyettes államtitkárává nevezte ki Horváth Viktort. A kormányfő döntése visszamenőleg, február 15-étől hatályos - derült ki a Magyar Közlönyből. A névazonosság alapján a 24.hu azt írta, a tárca hidrogéngazdaságért felelős főosztályvezetője lépett előre.

Most vált hivatalossá az is, hogy Vaskuti István is a Nemzet Sportolója lett. Orbán Viktor megismerve és tudomásul véve a Nemzet Sportolóinak javaslatát az olimpiai bajnok kenus részére a Nemzet Sportolója címet és az azzal járó életjáradékot adományozta.

A Nemzet Sportolói múlt szerdán közölték, hogy a 67 éves volt kenust javasolják új tagnak a 12 fős társaságban, amelyben a birkózó Varga János decemberi halálával üresedett meg egy hely.

Kajak-kenu versenyző még nem volt a Nemzet Sportolója.

A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és versenyzői pályafutása után is fontos szerepet játszott a hazai sportéletben.

A Nemzet Sportolója jelenleg:

Vaskuti István, Balczó András, Jónyer István, Hammerl László, Weltner Györgyné Ivánkay Mária, Kamuti Jenő, Bíróné Keleti Ágnes, Magyar Zoltán, Portisch Lajos, Sági Györgyné Rejtő Ildikó, Schmitt Pál és Faragó Tamás.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán