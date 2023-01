Fürjes Balázs: Budapest főpolgármesterét ma valójában Gyurcsány Ferencnek hívják

Páros interjút adott a Demokrata című hetilapnak Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere és Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, a téma elsősorban a főváros volt. Tarlós István kiemelte, hogy a főpolgármestersége idején 14 nagy projektet valósítottak meg, és a jelenleg is futó három programot is ők indították el. Mint felidézte, a 2019-es kampányban azzal érvelt Karácsony Gergely, hogy amit az addigi főpolgármester nem tudott elérni a kormánynál, azt ő ki fogja erőszakolni. „Hát, ahogy mostanában hallom a panaszaikat, meg kell kérdeznem: akkor hogy is állunk ezzel a dologgal?” – kérdezte a volt főpolgármester.

Fürjes Balázs szerint ha marad Tarlós István, nincs a Karácsony-féle közlekedési káosz, a végtelen dugók, a közterek, a köztisztaság züllése, leromlása. A különbséget abban látja, hogy

Tarlós Istvánnak Budapest az ügye volt, Karácsony Gergelynek viszont csak egy nagypolitikai ugródeszka.

A miniszterelnöki ambícióknak azonban vége, már az előválasztáson "elütötte a villamos", és azóta a főpolgármesterség a politikai túlélésének az egyetlen eszköze. "Tudja, ha elveszíti, mehet vissza kardigános elemzőnek. Ezért ragaszkodik hozzá foggal-körömmel. Taktikája a kormányellenesség, a lázítás" – mondta az államtitkár.

Tarlós István arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben utódja a folyamatosan a pénzhiányra hivatkozik, ők a BKV-t működési hiány nélkül, a város kasszáját 200 milliárd forintos tartalékkal adták át. "Karácsony Gergely nem teljesítménycentrikus, nem számszerű eredményekben méri a sikert vagy a sikertelenséget, hanem egészen másban" – mondta a volt városvezető, szerinte utódja a kommunikációra, a végtelenbe nyúló látszategyeztetésekre helyezi a hangsúlyt.

Emellett úgy véli, Gyurcsány Ferenc támogatni fogja jövőre Karácsony Gergely újrajelölését, mert valószínűleg nem szereti Karácsonyt, de számára az a lényeg, hogy uralni tudja a közgyűlést, a kérdést csak az, mennyi mozgásteret hagy a főpolgármesternek.

"Gyurcsány és Karácsony egymás emberei. Fogják egymást, szükségük van a másikra, Gyurcsánynak kell Karácsony, hogy esélyük legyen a fővárosban. Karácsonynak pedig se jelöltsége, se többsége nincs Gyurcsány nélkül. Ők egy galeri.

Gyurcsány minden színjáték ellenére újra becsicskul majd most is Karácsonynak,

aki eddig is mindent megtehetett Gyurcsánnyal következmények nélkül" – mondta Fürjes Balázs, példaként említve Dobrev Klára megpuccsolását az előválasztáson, vagy Márki-Zay Péter helyzetbe hozását.

"Ma is a DK fogja a közgyűlési többséget, dróton rángathatja Karácsonyt.

Budapest főpolgármesterét ma valójában Gyurcsány Ferencnek hívják"

– jelentette ki a Miniszterelnökség politikai államtitkára. Tarlós István is úgy látja, amit a volt miniszterelnök nem akar, átvihetetlen a közgyűlésen, és őt nem érdekli főpolgármester személye.

Fürjes Balázs úgy véli, Karácsony Gergely "főkolompos" volt a baloldal bukásához vezető botrányokban: az antiszemita kijelentéseket tevő szerencsi jobbikos jelölt melletti kampányban, az előválasztás erőltetésében és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltséghez segítésében. Ezenkívül szerinte máig tisztázatlan a szerepe az úgynevezett dollárbotrányban. Az ügy egyik kulcsfigurája, Korányi Dávid ugyanis mindvégig a főpolgármester embere, közvetlen beosztottja.

Az államtitkár szerint a főpolgármester a kényes ügyekben úgy tesz, mint aki semmiről sem tud, de az teljességgel elképzelhetetlen, hogy egy főpolgármesternek még politikai felelőssége se legyen annak kapcsán, ami az ő ciklusában történt.

"Kinek a feje felől lehet eladni tudta nélkül a saját házát"

– tette fel a kérdést Tarlós István a Városház-ügyre utalva, amikor tavaly kiderült, hogy értékesíteni próbálták a fővárosi önkormányzat legértékesebb épületegyüttesét. "Sosem fogom a főpolgármestert alkalmatlannal minősíteni. Ezt kizárólag a budapesti választók tehetik meg, demokratikus választáson" – tette hozzá.

A budapesti kerületek kormányzati rezsikompenzációjáról Fürjes Balázs azt mondta, az erről lemondó polgármesterek a saját választóikat árulják el, mert szerinte a kormány semmit nem kért cserébe, nem volt szó arról, hogy ezért valamit meg kellett volna tenni, vagy föl kellett volna adni bármilyen elvüket. A DK-s politikusok lépese is azt jelzi szerinte, hogy a baloldal fő vezetője ma Gyurcsány Ferenc, és ez a baloldal csapdája. Tarlós István szerint egyszerűen káderhiány van a baloldalon.

"Az új baloldali kis pártok mind úgy érkeztek meg a politikába – LMP, Momentum és társaik –, hogy »mi egyszerre fordulunk szembe a Fidesszel meg a 2010 előtti világgal, és majd mi megújítjuk a baloldalt és leváltjuk Gyurcsányt«. Aztán mindegyik Gyurcsány karjaiban kötött ki, aki megette őket reggelire" – értékelt Fürjes Balázs. Szerinte a dollárbotrány tanulsága, hogy

"idegen zsoldból csak idegen érdekeket lehet képviselni. Amit nyilvánvalóan nem fogadnak el a magyarok."

Az értékelése szerint Budapest mindig akkor tudott előremenni, amikor a városvezetés és a nemzeti kormány megtalálta az együttműködés útját. Ha a mindenkori városvezetés és a mindenkori kormány között nincs együttműködés, annak a budapestiek isszák meg a levét. Ebben szerinte nagy a különbség a Tarlós- és a Karácsony-Korszak között.

Tarlós István szerint utódja szereptévesztésben van, mert "Budapest főpolgármesterét nem arra választják, hogy üzengessen az amerikai elnöknek, meg az orosz elnöknek, meg a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának. Ezt meg kellene érteniük.”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán