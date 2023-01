Itt vannak Magyarország legproblémásabb vasútvonalai

2020 és 2021 után 2022-ben is kiszámolta a hvg.hu a MávInform hírei alapján, hogy melyik volt az a vasútvonala az országnak, ahol a legtöbb probléma akadt. A késések hossza alapján pontozták az országos vonalakat, de nem vették figyelembe a baleset vagy az időjárás miatti leállásokat, késéseket.

Ahogy az előző két évben, ezúttal is az első helyezett a Budapest–Záhony vonal – benne a monori-ceglédi elővárosi vonatokkal és a debreceni, nyíregyházi járatokkal –, de ezúttal épphogy megelőzte a Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza vonalat. 2021 után most is a Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely vonal kerül még fel a dobogóra.

A tíz legproblémásabb vonal

Budapest–Cegléd–Debrecen–Záhony Budapest–Újszász–Békéscsaba–Lőkösháza Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Gyékényes Budapest–Győr–Rajka Budapest–Pécs Szeged–Békéscsaba,80 Budapest–Vác–Szob Budapest–Lajosmizse–Kecskemét Budapest–Esztergom

A portál kiszámolta azt is, hogy kilométerarányosan melyik a legproblémásabb vasútvonal: így a Nagyatád–Somogyszob vonal nyert, igaz, itt egy összesen 8 kilométeres vonalról van sz, ahol egy vonat ingázik oda-vissza, ha az az egyetlen vonat elromlik, akkor nem egyszer egész napra pótlóbuszokat kell berendelni. Ez nagyjából tucatnyi alkalommal történt meg 2022-ben.

100 kilométerre jutó vasúti hibák száma

Nagyatád–Somogyszob Budapest–Esztergom Budapest–Vác–Szob Budapest–Újszász–Békéscsaba–Lőkösháza Szeged–Békéscsaba Budapest–Lajosmizse–Kecskemét Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely Budapest–Győr–Rajka Budapest–Cegléd–Debrecen–Záhony Tatabánya–Oroszlány

Az ország 85 vasútvonala közül három volt, ahonnan egyetlen hibaüzenet sem érkezett egész évben. A legfontosabb ezek közül a Szombathely^Kőszeg vonal, ahol a GYSEV közlekedtet naponta 17 vonatpárt. Az ország másik végében, a Mátészalka és Csenger közötti 33 kilométeren sem volt gond, de ott naponta csak két vonat megy. És egy hibaüzenet sem jött a Fertőszentmiklós és Neusiedl am See közötti vonal mindössze 3 kilométeres magyarországi szakaszáról sem.

2021-ben még hat nap akadt, amikor egyetlen hibáról sem számolt be a MÁV, 2022-ben már egy sem, utoljára 2021. május 24. volt tökéletes a vasúton. Három olyan nap is volt viszont, amikor csak egyetlen, valóban a vasút hibájának számító probléma volt: január 29., március 15. és augusztus 13. December 12-én viszont összesen 28 különböző hiba történt.

Nyitókép: mavcsoport.hu