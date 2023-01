Huszonhárom éve áll üresen egy kastély, most 48 millió forintért lehet megvenni

Az egykor szebb napokat látott Lonkai-kastélyt a Fejér megyei Mátyásdombon eladásra kínálják – írja a feol.hu.

A 24.hu azt írja, kastélyban az államosítást követően mozi és művelődési ház is működött. Később bőrüzemként szolgált, és a belső helyiségekhez is hozzányúltak, hogy üzemként tudjon működni. A kastély kerítésén talán még most is látható az a tábla, miszerint a Fővárosi Kézműipari Vállalat tulajdona az épület, ami 1980-as években vásárolta azt meg az enyingi tanácstól.

A tulajdonjog a lap információi szerint már nem él, mindenesetre

2000-ig varroda üzemelt a kastélyban, azóta üresen várja új tulajdonosát.

Néhány évvel korábban 22 millióra vitték le az épület kikiáltási árát, de még akkor sem talált gazdára. Most 48.8 millióért kínálják eladásra, hátha lesz olyan befektető, aki fantáziát lát a szép épületben, és megmenti azt.

