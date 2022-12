A DK felszólítást küldött Karácsony Gergelynek

Felszólítjuk a főpolgármestert a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatói pályázatának érvénytelenné nyilvánítására, és egy új pályázat kiírására – áll a Demokratikus Koalíció hétfői közleményében.

A párt szerint a posztra kiírt pályázatra többen jelentkeztek, közöttük nemzetközi szinten is elismert szakemberek, multinacionális cégnél tapasztalatot szerzett vezetők, illetve egy hasonló profilú vállalat korábbi vezetője is, ennek ellenére a hétfőn a bíráló bizottság elé csak egy jelöltet engedtek be, az intézmény egyik kommunikációs munkavállalóját, más lehetőséget sem kapott a személyes bemutatkozásra.

"A Demokratikus Koalíció visszautasítja a vezetői pályázatok testre szabását és megbundázását! Ez a hozzáállás a jelenlegi kormánypártokra jellemző, a fővárosi koalíció legnagyobb frakciója elfogadhatatlannak tartja, hogy a jelölteket már a pályázatuk beadásakor elgáncsolják. A tisztességtelen feltételek miatt a DK képviselői nem támogatják a hátszéllel rendelkező jelölt személyét. Egyúttal felszólítják Karácsony Gergely főpolgármestert a FÁNK főigazgatói pályázatának érvénytelenné nyilvánítására, illetve egy új, tisztességes pályázat kiírására" – írják a közleményben.

