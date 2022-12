Vargha Tamás: megvásárolhatjuk a Gripeneket, és új helyen is szolgálnak majd

A szomszédunkban zajló háború is megmutatta, milyen fontos a Magyar Honvédség, ezen belül is a légvédelem fejlesztése. Ezért hamarosan új, izraeli radarokat és amerikai–norvég légvédelmi rakétákat szereznek be a hadseregnek – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Vargha Tamás, a honvédelmi tárca parlamenti államtitkára.

"Nagyon fontos része lesz a haderőfejlesztésnek a légvédelem, a radarok és radarrendszerek fejlesztése, hiszen a szomszédban háború zajlik, és ennek súlyos következményei vannak" – mondta az államtitkár, és közölte: jelenleg szovjet típusú KUB rakétáink vannak, illetve francia Mistral-rakétarendszerünk, de szükség lesz nagyobb hatótávolságú, korszerű eszközökre, ezért hamarosan érkezik a honvédséghez a norvég–amerikai NASAMS-rendszer. Folyamatban van izraeli radarok, az ELTA-rendszer beszerzése is.

"A Gripen vadászgépek lízingje 2026-ban úgy jár le, hogy lesz lehetőség megvásárolni jutányos, maradvány áron. Döntés még nincs

a megvásárlásukról sem, de a tapasztalataink szerint a Gripenek kiváló repülőgépek" – mondta Vargha Tamás, és hozzátette, a gépek nemcsak Magyarország légtérvédelmét és légtérrendészeti feladatait látják el, hanem Szlovéniáét is, illetve Litvániában állomásozott négy gép. A legfrissebb V4-es tervek szerint pedig Csehország, Lengyelország és Magyarország is csatlakozik Szlovákia légtérvédelmi támogatásához, mert északi szomszédunk átmenetileg vadászgéphiányban szenved.

A Gripenek tehát Szlovákia légtérvédelmében is részt vehetnek a közeljövőben.

Vargha Tamás arról is beszélt, hogy mind az aktív, mind pedig a tartalékos katonák létszámát növelni szeretnék. A harcoló alakulatok létszámának növelésére egyrészt átcsoportosítással lesz lehetőség, mert a határvédelemből fokozatosan visszahívhatják a Magyar Honvédség katonáit. Átalakul a Magyar Honvédség vezetése is, a parancsnokság helyett létrejövő vezérkar jóval kisebb létszámú lesz, viszont több lövészre, harcoló katonára van szükség. Ezért fokozzák a toborzókampányokat, és szélesebbre nyitják a honvédség kapuját a jelentkezők előtt.

Emellett folytatják az illetményemeléseket is, idén átlagosan negyedével nőttek a fizetések, és a tervek szerint 2024 januárjában ismét lesz illetményemelés.

Nyitókép: MTI/Vajda János