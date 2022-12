Orbán Viktor: most ugrik a majom a vízbe

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, interjút adott.

"Kilenc hónapja tart a háború, az volt az elképzelés, hogy a szankciókkal sikerül lezárni a háborút, illetve közelebb jutunk a háború végéhez. A történések bizonyítják, hogy ez nem sikerült, sőt, gazdasági nehézségeket kaptunk a nyakunkba. Közben az oroszoknak extra bevételeik keletkeztek, amiből folytatni tudják a háborút" - szögezte le a miniszterelnök.

Szerinte a legkomolyabb része a szankcióknak most lép hatályba december 5-én, "most ugrik a majom a vízbe".

A 9. szankciós csomag árfelhajtó hatása alól márpedig Magyarország sem tudja magát kivonni, és az ár a legnagyobb baj

- tette hozzá.

"Tudjuk, hogy a brüsszeli bürokraták mit akarnak, kiterjeszteni a szankciókat a gázra és az atomenergiára is. Eddig van mentesítésünk, de ha nem lesz mentesítés, az tragikus következményekkel járna Magyarország számára" - mondta, hozzátéve, ha eddig sikerült kivételt kiharcolni, akkor most is sikerülni fog, de ehhez az embereknek meg kell erősíteni a kormányzati álláspontot a nemzeti konzultáció kitöltésével, "húsba vágó kérdésről beszélünk".

Ismert, a konzultáció kitöltőinek száma csütörtökön lépte át az egymilliót.

"Szerencsére az emberek nem csak kitöltik, beszélnek is róla, az ország megértette, hogy

a 2023-as gazdasági év sikere az energiaárakon, illetve a szankciókon múlik"

- fejtegette.

A békéhez szerinte tűzszüneten és béketárgyalásokon lehet eljutni, de ezt Európa háborúpárti fele nem érti meg.

Hogy kire számíthat ebben a helyzetben Európa, amikor háromszoros áron jut gázhoz?

"Az európaiak eltévedtek, bolyongunk a sötét erdőben.

Eddig úgy nézett ki az európai gazdasági stratégia, hogy megpróbáljuk az olcsó nyersanyagot és energiát Oroszországból behozni, cserébe technológiát szállítunk. Erről döntöttünk Európában, hogy megszüntetjük, mi ezt nem láttuk jó ötletnek, de a nagyfiúk, Németország és Franciaország átvitték az akaratukat,

Európa levágta magát az orosz energiáról és nyersanyagról" - ecsetelte Orbán Viktor.

Hogy mi jön az eddigi felállás helyett, azt viszont nem tudni, a kormányfő ezt kérdezi folyamatosan európai fórumokon, de "nincs válasz" - mondta.

"Nem várhatunk arra, hogy valaki kiötölje a választ erre a kérdésre, nekünk a magyar gazdaságot kell a saját kútfőből kidolgoznunk."

Beszélt még a helyreállítási stratégia uniós másfél év utáni elfogadásáról is.

"Itt a gyorsaság lett volna a legfontosabb, már 2021 nyarán odaadhatták volna ezeket a forrásokat. Miért tették ezt, miért húzták az időt? Politikai okai voltak" - felelt.

Szerinte a nyugat ahelyett, hogy odaadta volna a járó forrásokat Magyarországnak, inkább a baloldalnak gurított dollárokat. Az viszont szerinte kiderült, hogy a magyar terv kiváló Európában, ezt az osztályzatok is megerősítették.

"Jó döntés volt, hogy Navracsics Tibor visszatért a kormányba, a tárgyalásokat jól irányította" - említette a miniszterelnök.

Az unióval való tárgyalásokról szólva elmondta, van néhány kérés, aminek nem lehet eleget tenni:

fogadjuk el a szankciókat, támogassuk a háborút

engedjük be a szexuális propagandát

engedjük be a migránsokat.

Szerinte van egy váratlan, "harmadik tétel" Európa előtt a saját problémáin és a háborún kívül, Ukrajna finanszírozása, például a nyugdíjak vagy az államapparátus kifizetése, a közlekedés fenntartása és hasonlók.

"18 milliárd eurót kéne adni Ukrajnának. Mi ezt elfogadjuk, nem vagyunk tőle boldogok.

Magyarország belátja, hogy Ukrajnát segíteni kell, csak az a kérdés, hogyan segítsük. Két javaslat van:

újabb hiteleket vegyünk fel, ezt nem támogatjuk, általában sem támogatunk olyan politikákat, hogy közösen veszünk fel hiteleket, mert az unió át fog alakulni egy adósságközösséggé vissza kell térni a költségvetési támogatások rendszeréhez, a pénzt el kell különíteni - mi ezt támogatjuk, "a pénzt oda is fogjuk adni"

- jelentette be.

"Munkahelygyilkos adóemelés" - reagált a stúdióban a globális minimumadó asztalon lévő európai felvetésére. Szerinte ezáltal EU-s hatáskörbe kerülne az adópolitika, ami Orbán Viktor szerint nem jó ötlet.

Ezt követően a családvédelemről beszélt.

"Most még nincs elegendő mozgástér, dolgozunk rajta, hogy legyen. Meg kell érteni, 2021-ben 7 milliárd euróba került Magyarország energiaellátása, 2022-ben 17 milliárdba kerül, 2023-ban pedig ez a szám még magasabbra rúghat. Ezt a többletet akár családtámogatásra vagy nyugdíjra is tudnánk fordítani, ha lenne, de elő kell teremteni. Gőzerővel dolgozunk a 2023-as költségvetés újratervezésén. Úgy látjuk, ha jövőre a vállalkozók és a munkavállalók is teszik a dolgukat, akkor 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számolhatunk, és meg tudjuk védeni a családok rezsitámogatását, ami havonta háztartásonként átlagosan 181 ezer forint" - részletezte Orbán Viktor.

A következő évben minden forintot a rezsivédelmi alapba fognak tenni, hogy az ország ki tudja fizetni a szankciós felárat.

Végül egyes migrációs eseményekről beszélt a déli határon.

"A helyzet egyre durvább, a déli határainkon áldatlan állapotok alakulnak ki, szenvednek a magyarok a határ mindkét oldalán, az életük lassan elviselhetetlenné válik. A határokat jobban védeni nem tudjuk, ezért délebbre kell tolni a védekezés vonalát. Most folyik a pénz, az eszközök gyűjtése, hogy levonulhassunk Szerbia déli határára" - közölte Orbán Viktor, aki szerint történelmi távlatban a migráció a legnagyobb kihívás Magyarország és Európa előtt.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor