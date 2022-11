Itt az első hó, már vannak járhatatlan utak Magyarországon – fotók, videók

Kőszegen kedden este megtörtént a halmazállapot-váltás, 22 órakor még havas eső, 22.30-tól havazás, időnként intenzíven havazás volt jellemző – írja a Kőszegi Időjárás Előrejelzés nevű Facebook-oldal.

A korán útnak indulók télies útviszonyokkal találkozhattak a környéken, mert erősen havazott a Kőszegi-hegység 500 méter feletti részein. Az Írott-kő környékén 20-23 centi vizes, tapadó hó esett. Ez a hóréteg nagyon nehéz, sok fa dőlt az útra, rengeteg a letört faág emiatt nem tanácsos útnak indulni.

Az Időkép is arról tudósított, hogy egy mediterrán ciklon hozott országos csapadékot, a Kőszegi-hegységben 500 méter környékén hóba váltott az eső. Intenzív havazás volt hajnalban, a tájat, az utakat, a fákat vastagon belepte a hó. Tartósan azonban nem marad meg, várhatóan napközben nagy része elolvad.

Ciklon felettünk, több helyen jelentős csapadékkal, nyugaton itt-ott némi olvadozó vagy már elolvadt "látványhóval" – írja Facebook-posztjában az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kedden érkezett "Denis" felhő- és csapadékrendszere. A légörvény érkezését megélénkülő, megerősödő keleties szél is jelezte. A délnyugati megyékben néhol 30-35 mm-t meghaladó csapadék hullott. A nyugati megyékben az esőt havas eső, hó is felváltotta, ott helyenként hólepel, hófolt a magasabban fekvő részeken néhány centiméternyi hóréteg alakult ki, ennél több csak a hegycsúcsokon hullott. A lehullott hó a legtöbb helyen gyorsan olvad vagy már el is olvadt

A MetNet arról ír, hogy nemcsak az Alpokalján hullott hó, a Nagykanizsa környéki dombok is behavazódtak az éjszaka.

Néhány kép és videó az idei első nagy magyarországi havazásról:

Nyitókép: idokep.hu