Orbán Viktor megköszönte

Végre! Hatalmas köszönettel tartozunk Giorgia Meloninak és az új olasz kormánynak Európa határainak megvédéséért - ezt írta a Twitteren Orbán Viktor azután, hogy az olasz kormány nem engedte meg, hogy három, menekülteket szállító hajó kikössön Olaszországban.

Egy kisebb hajó azonban befuthatott az egyik olasz kikötőbe. Ezt elsőként a hvg.hu írta meg.

Finally! We owe a big thank you to @GiorgiaMeloni and the new Italian government for protecting the borders of Europe. #GrazieGiorgia https://t.co/llTz5XO2xi — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2022