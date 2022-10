86 ezer fővel nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a Népszavának küldött tájékoztatása szerint október közepén mintegy 141 ezer olyan adós volt, akinek azért érvénytelenítették a tajszámát, mert hat hónapnál régebben tartozott az egészségügyi szolgáltatási járulékával. (Összehasonlításképp, számunk tavaly márciusban még „csak” 55 ezer volt.) Az érintetteknek az állami rendszerben az orvosi ellátásért és a gyógyszerért is teljes árat kell fizetni. A lap arra a felvetésére, hogy megtörténhet-e, hogy egy intézmény nem kér pénzt a fizetni nem tudók ellátásért, a NEAK leszögezte: az érvénytelen taj-számmal igénybe vett ellátást ki kell fizetni – olvasható.

A lap emlékeztet, hogy az egyes beavatkozások tarifái szolgáltatónként eltérhetnek. A kórházak, szakrendelők ugyanis saját maguk szabhatják meg a térítési díjaikat. Így az egyes intézmények dönthetnek úgy, hogy csak annyit számláznak a biztosítás nélkülieknek, amennyit a NEAK-tól is kapnának, de úgy is, hogy annak többszörösét is. A közzé tett szabályzatukban meghatározhatnának akár nulla forintos térítési díjkategóriát is, ám a gyakorlatban ilyet nem találni – jegyzik meg.

Egy fővárosi szakrendelő vezetője szerint az ő pácienseikről már a regisztrációs pultnál kiderül, ha nincs érvényes taj-számuk. Ebben az esetben szóbeli és írásos tájékoztatást is adnak nekik arról, hogy fizetniük kell a vizsgálatokért. Ha ennek ellenére is kérik az ellátást, akkor számlát kapnak róla. Van, aki nem tudja vállalni a szakorvosi vizsgálatokért számlázható 8-10 ezer forintot, és így nem is kéri a szolgáltatást. A Népszava arra a kérdésre, hogy szerinte mindez mekkora ellátatlan betegtömeget jelenhet, azt válaszolta:

még csak megbecsülni sem tudja.

A szakrendelő vezetője megjegyezte, a nagyon szegények, hajléktalanok és sok más, például szociálisan rászoruló ellátása ugyan bürokratikus, de rendezett. Például ha egy hajléktalan bejelentkezik egy gondozó központba, ott kaphat igazolást a térítésmentes ellátásához. Az önkormányzatok szintén adhatnak ki „szegénységi bizonyítványt”, amellyel szintén igénybe vehető az egészségügy.

A biztosítási díjjal adósokról némileg árnyaltabb képük van a háziorvosoknak. A lap érdeklődésére nagyon kevesen mondták azt, hogy az érintetteknek csak fizetség ellenében nyújtanak ellátást.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás