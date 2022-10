Kopp-Skrabski-díj - November 6-ig lehet szavazni a "jóember-jelöltekre"

A Három Királyfi Három Királylány Mozgalom azokat szeretné elismerni, akik az alapítók, Kopp Mária és Skrabski Árpád nyomdokaiba léptek, kutató és közösségteremtő tevékenységükkel; tavaly például Pál Ferenc katolikus pap, valamint a Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter házaspár vehette át az elismerést.

"Három kategóriában adunk át díjakat, az egyik egy úgynevezett jóember-díj, közösségépítő személyiségek kapják, a másik együtt dolgozó házastársaké, mindegy, milyen területen, a harmadik pedig egy tudományos díj, újító munkákat értékelünk junior és szenior kategóriában" - sorolta Skrabski Fruzsina az InfoRádióban.

Szerinte már a jelöltek közül is nehéz bárkit kiemelni, mert mindenki fantasztikus közülük, aki a saját közösségében rengeteget tesz, "de van köztük orvos is, aki terápiákat tart és csak úgy is segít embereknek, van, aki civil szervezetet hoz létre és szegényeknek segít, van, aki klubot hoz létre".

Általában már a jelölésen is nagyon meg szoktak lepődni az érintettek - folytatta.

Kiemelte, hogy az együtt dolgozó házastársak díja kuriózum talán világszerte is.

"Házaspárokat ritkán jelölnek bármilyen díjra, pláne olyanokat, akik tagjai együtt dolgoznak. Volt már asztalos és bútorfestő, orvospár, tehát nagyon nehéz különbséget tenni a jelöltek között is. A tudományból érkezőket ráadásul egyetemek jelölik" - részletezte Skrabski Fruzsina.

A Három Királyfi oldalon lehet látni a jelölteket, szavazni november 6-ig lehet szavazni, és jöhet a zsűri értékelése.

Nyitókép: Facebook/Skrabski Fruzsina