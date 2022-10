Medgyessy Péter: helyes, hogy Orbán Viktor vitázik Brüsszelben, de...

A 80. születésnapját ünneplő Medgyessy Péter hosszú interjút adott az Indexnek, amelyből kiderül, ma már nem biztos, hogy lemondana a miniszterelnöki pozícióról, mint 2004-ben, ami megnyitotta az utat Gyurcsány Ferenc addigi sportminiszter előtt.

Az ellenzékből Donáth Annát tartja jó adottságúnak, Dobrev Klára "tehetséges", viszont utóbbinak mindig "koloncot fog jelenteni" a férje.

A múltjára is irányult egy kérdéscsoport. Medgyessy Péter elárulta, az volt a felfogása a pártállamba, hogy a rendszert "csak belülről lehet megváltoztatni", ezt tapasztalta az alatt a 21 év alatt is, amikor a Pénzügyminisztériumban dolgozott.

"Úgy gondoltam, elindulhat valami, ami elvezet oda, hogy jól érezzem magamat ebben az országban. Sok minden el is indult, de ugye ’68 megbukott, mert az oroszok bevonultak Prágába, és megállították a teljes közép-európai reformfolyamatot" - emlékezett vissza.

1956-ot pedig 14 évesen csalódásként élte meg, mert "mindaz, ami ott, akkor elindult, azt egyszerűen megfojtották". Szerinte túl kellett lépni, és a "rendszeren belül" valamit csinálni.

A rendszerváltozáskor azt képviselte az MSZMP megszűnése kapcsán, hogy

cezúrát kell húzni, nem szabad az újonnan alakuló MSZP-nek semmilyen jogfolytonosságot vállalni az MSZMP-vel, hiába van ott a pártvagyon.

Miután az MSZP utódpárt lett, nem is lépett be, de hogy 2002-ig sem lépett be, azt már hibának tartja, így nem lett elég hátországa ahhoz, hogy megmaradjon székében 2004 nyara után.

A Bokros-csomag szerinte "szükséges és járható rossz" volt, csak

Bokros Lajos nem értett az emberek nyelvén.

Felidézte az Orbán Viktorral folytatott 2002-es választási vitát, szerinte az nagymértékben eldöntötte, hogy a baloldal választást tud nyerni. "Meglepő módon élveztem, mert nem féltem. Az előző és az utánam következő miniszterelnök-jelölti vitákon – már ameddig voltak ilyenek – szorongás volt látható mindkét szereplőn" - mondta, hozzátéve, akkor még volt tisztelet a politikai szereplők közt. A vitában igyekezett magát adni, tanácsadókra nem hallgatott, csak Vitray Tamással beszélt előtte.

"Mindenki csak nézett, hogy lehet egy vitában elismerni a másik igazát, pláne amikor két ellentétes oldal csatázik. Magamat adtam,

elmondtam az érveimet, és egyébként Viktor is jókat mondott. Mind a két oldalnak volt megfontolandó érve és megközelítése"

- ecsetelte.

Hogy megbánta-e, hogy a kémelhárításnak dolgozott, arra nem tudott egyértelmű igennel felelni. "Amire akkor kértek, és amire a kémelhárítás vezetésének szüksége volt: az a szakmai, pénzügyi tudásom. Ezt akarták használni. (...) A morális kérdés az, hogy vajon szabad volt-e az előző rendszert kiszolgálni. Ha nem, akkor az egyetemet sem szabadott volna elvégeznem. Mert ha az egyetemen szereztek egy tudást, és utána karriert csinálok, azzal már kiszolgálom a rendszert."

2004-es "megpuccsolásáról" is beszélt, de szerinte "az egyéni sorsa szempontjából jól döntött", talán meg sem éri a 80 éves kort, ha akkor kormányfő marad.

Helyesli, hogy Orbán Viktor vitatkozik az EU-val, de minden baj forrásának Brüsszelt tekinteni nem. A szankciók a világtörténelemben szerinte nem nagyon hoztak eredményt, néhány évben Krímben sem. Az ukrajnai háború megelőzését szerinte a világ egyszerűen elmulasztotta.

Vlagyimir Putyin korábban szerinte "normális ember volt", de mostanra "teljesen elszállt",

mégis vele kell tárgyalni, amíg ő az orosz elnök.

Hogy szerinte mi a különbség a 2002-es és a 2022-es Orbán Viktor között, arról azt mondta, "Viktor tényleg más ember lett. Megszagolta a világpolitika illatát, és ez nagyon megtetszett neki. Lehetséges, hogy túlértékeli egy kicsit."

Ma is dolgozik, egy tanácsadócége van, egy komoly klienssel, sokat utazik, legutóbb Írországban, Svájcban és Azerbajdzsánban járt.

Az MSZP vezetőivel ma már nem beszél, szerinte a párt ma egyetlen elfogadható személyisége Hiller István.

"Úgy érzem, hogy ha nem lennék aktív, meghalnék" - mondta.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd