Kevés meghúzni a nadrágszíjat Debrecenben

A távhő ára az európai gázárak drasztikus növekedése miatt mellbe vágó mértékben megugrott, hiszen egyik pillanatról a másikra, szeptember 30-ról október elsejére az intézményi felhasználók esetében a 16-szorosára emelkedett, de ez december 31-ig van érvényben. Egy Debrecen méretű város esetében súlyos milliárdokról van szó, így az energiaköltségek kigazdálkodásához nem elég egyszerűen meghúzni a nadrágszíjat, mert ezt a költségnövekedést egyszerűen nem lehet kigazdálkodni – mondta az Indexnek Papp László polgármester.

A működőképesség fenntartásához most gáz és elektromos áram formájában "elégetik és elvilágítják" az elmúlt időszak nagy munkahelyteremtő beruházásaiban végrehajtott ipariingatlan-értékesítések hasznát. Ez a polgármester szerint nyilván nem egy jövőbe mutató stratégia, de most erre van szükség.

"Túl sok reményt nem fűzök ahhoz, hogy az önkormányzatok komoly segítséget kapjanak a kormánytól a következő időszakban,

tekintettel arra, hogy a rezsicsökkentés rendkívül nagy terhet jelent a központi költségvetés számára. Azonban az önkormányzatok számára ez egy rendkívüli kihívás, és amellett, hogy meg kell birkózni a megnövekvő költségekkel, a nagy adóbevétellel rendelkező önkormányzatok szolidaritási hozzájárulással még a központi költségvetésbe is befizetnek.

Debrecen a jövő évi bevételéből több mint ötmilliárd forintot enged át az államnak."

Van terv arra vonatkozóan, hogy egy szállodát bezárjanak, ugyanakkor az önkormányzatnak a Nagyerdőn működő – az Aquaticum Élményfürdővel összekapcsolt – hotelje tovább fog üzemelni. Ezt támasztják alá a foglalási adatok és az is, hogy a szálloda és az élményfürdő fűtését távhő helyett a termál hőenergiájával tudják biztosítani. Mindezzel együtt tud a városban kisebb hotelekről, amelyek fel fogják függeszteni a működésüket a következő hónapokban.

Papp László elmondta azt is, hogy a döntéseiknél prioritásként kezelik az óvodák, a bölcsődék és a szociális intézményrendszer zökkenőmentes működését.

"Nyilvánvalóan lesznek olyan intézkedések, amelyek érintenek majd sport- és kulturális létesítményeket. Célunk, hogy funkciók megszűnése nélkül szervezzük át a város intézményrendszerét az előttünk álló kritikus hónapokra. Tehát továbbra is lehetőség legyen színházba, koncertre járni. A Kodály Filharmónia és a Csokonai Színház a következő hónapokra az új, most nemrég átadott Csokonai Fórum épületébe költözik. Ezzel a gyakorlattal él a Debreceni Szakképzési Centrum is. Mindezek mellett előfordulhat, hogy lesz olyan intézményünk, amelyet átmenetileg bezárunk majd."

