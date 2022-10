A tankerületeknél tiltakoztak a sztrájk idejére elrendelt rendkívüli szünetek miatt

Több mint 600 intézményben - a tankerületek harmadában - volt valamilyen sztrájk pénteken, és egyre több vidéki, kisebb településen is volt a sztrájkot kísérő vagy megelőző valamilyen megmozdulás. Egyre több óvoda csatlakozik az akcióhoz. Gosztonyi Gábor szerint ez azt jelzi, hogy már nemcsak az oktatásban dolgozók, hanem az oktatásban érdekeltek - diákok és szülők - is egyre inkább úgy látják, hogy nagyon rossz irányba mennek a dolgok az oktatásban, és mindenki változásokat sürget. Pontos létszámot legkésőbb kedden tudnak mondani.

Azzal kapcsolatban, hogy Gulyás Gergely a Kormányinfón a tervezett fizetésemelés felgyorsításáról beszélt, Gosztonyi Gábor elmondta: a bejelentéssel nem érte el a kormányzat a célját.

"Nagy valószínűséggel emögött a kommunikációs lufi mögött az állt, hogy visszavegye a tiltakozások lendületét, de ez nem jött be. Már mindenki tudja, hogy a kormány azokat az ígéreteket sem szokta feltétlenül és maradéktalanul betartani, amelyeket ő maga foglal jogszabályba, hát még az ilyen, folyamatos feltételes módban, sorozatos »ha« szóval kezdődő ígéreteket" - értékelt a szakszervezeti vezető.

Meglátása szerint

már csak akkor lesz megnyugvás, ha egyrészt a kormány aláírja az Európai Unióval a megállapodást, illetve ha megállapodik a sztrájkbizottsággal.

Megismételte: a Pedagógusok Szakszervezete és a sztrájkbizottság számára is elfogadhatatlan, hogy "egy 12 éve magát melldöngetve nemzetinek nevező kormány egy olyan nemzetfontosságú ügyet, mint az oktatást, kizárólag külföldi segélyekből óhajt megoldani."

A szakszervezet azt szeretné továbbá, ha a kormány nem a Kormányinfókon keresztül üzengetne, hanem a jogszabályokat betartva összehívná a sztrájkbizottságot, és ott beszélnék át ezeket az ügyeket. Hiányolják a több mint egy hete írt nyílt levelükre a kormányzati választ. Ebben egyebek mellett kormánybiztos kinevezését sürgették az egyeztetésekre.

Folytatódik a gördülő sztrájk, és október 27-ére egy újabb kiemelt napot jelentettek be a sztrájkbizottság tagjai - emlékeztetett a PSZ elnöke. Novemberre is készülnek akciókkal, többek között a demokrácia órák megtartásával. November 26-ára pedig egy nagy megmozdulást hirdettek a Kossuth térre.

"Ez nem fenyegetés, hanem ígéret: nem fogunk addig leállni, amíg tényleges változások el nem indulnak a közoktatásban, mert ez a helyzet már-már a katasztrófán is túlmutat" - közölte Gosztonyi Gábor. Jogellenes rendkívüli szünetek A szakszervezetek már pénteken beszámoltak arról, hogy úgy tudják, több tankerület rendkívüli szünnapot írt ki a sztrájk napjára, október 14. péntekre, arra hivatkozva, hogy "kevés lenne a gyerek". Ebben az ügyben nyílt levelet írtak a tankerületi igazgatóknak, amelyben kifejtették, hogy ez álláspontjuk szerint a joggal való visszaélés, nem rendeltetésszerű joggyakorlat. Egyrészt azért, mert ilyet rendkívüli időjárási körülmény, járvány, természeti csapás esetén, elháríthatatlan okok, továbbá veszélyhelyzet bekövetkeztekor lehet elrendelni. Másrészt azért, mert bár a sztrájk előtti nap 16 óráig az intézményvezető dönthet ilyesmiről, ám aznap már semmiképpen. Megemlítik még a hétfőn nyilvánosságra hozott levélben, hogy az elrendelt rendkívüli tanítási nap pótlását is kilátásba helyezték több intézményben, de álláspontjuk szerint ez is jogellenes. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke az InfoRádióban azt mondta, a levélben kifogásolták azt is, hogy az intézményvezetők sok esetben nem tájékoztatták előírásszerűen a szülőket a sztrájkról, sőt, gyakran olyan tartalmú levelet küldtek, amely szerint az intézményben zavartalan lesz az oktatás, minden órát megtartanak.

