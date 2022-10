Bajban van a királyok bora, egyszerűen mást isznak helyette

A Tokaj-Hegyalján bárki örökbe fogadhat egy szőlőtőkét, és egy év után, fáradozások nélkül, akár a saját névvel ellátott borát is kézhez veheti. Takács Valéria, a MyWine alapítója és Takács István, borász azt mondta, fontos új értékesítési csatornákat keresni, amelyekkel könnyebben el lehet jutni a fogyasztókhoz – írja a penzcentrum.hu.

A két szakember az agrárszektor.hu portálnak azt nyilatkozta, több oldalról nyomás éri a gazdaságot, mert az emelkedő árak mellett idén hatalmas aszály is sújtotta a termelőket. Jelenleg 20 hektár saját területen gazdálkodnak a tokaj-hegyaljai borvidéken, az anyag árak 20-30 százalékkal emelkedtek, de idénymunkásokat is nehezen találnak.

Az elsődleges szüreti eredmények alapján a számítottól körülbelül 30 százalékkal kisebb a termés az aszály miatt.

Azonban az eddig leszüretelt szőlőből készült borok minősége jónak ígérkezik. Mint mondták, a tavalyi árakhoz képest idén minimális emelést hajtottak végre a felvásárlók, és próbálják csökkenteni a költségeket, de az általuk kínált összeg éppenhogy fedezi a termesztők költségeit.

A tokaj-hegyaljai borvidéken is egyre több termelő igyekszik jobban megfelelni a fogyasztói igényeknek. Bár elmondásuk szerint a borvidéknek az édes és a száraz borairól egyaránt kell szólnia, jelenleg az édes borok piaca kisebb, fogyasztásuk kiment a divatból.

A szamorodni és az aszú olyan termékek, amik ilyen minőségben nem készülnek máshol, de kevésbé vásárolják. A jó borokat olyan alacsony áron lehet kapni a boltokban, hogy rossz hatással van a borkészítőkre. Átalakulóban van a kereskedelmi vonal is: sok borász emiatt inkább népszerű birtokborokat készít. Ezeknek ugyanis sokkal kisebb az előállítási költsége, és hamar piacra lehet vinni őket – emelték ki.

Magyarországon a legnépszerűbbek most a rozék, illetve a habzóborok, de a trend az egész világon jellemző. A Takács család azt is elmondta, emiatt két-három éve már Tokaj-Hegyalján is elkezdődött a pezsgő- és habzóborkészítés, amit a piac nagyon jól fogad. Szükség is volt erre, hiszen

az aszúpiac nagyon visszaesett

az utóbbi időben: a 3-4 puttonyos kategória például teljesen megszűnt, a nagyon magas minőségű aszúborok pedig elképesztően magas áron kaphatók – fejtették ki.

Nyitókép: MTI Fotó: Vajda János