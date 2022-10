Leleplezték: így néz ki az új traffipax

A rendőrség új traffipaxokat vet be, a vezess.hu egyik olvasója Debrecenben le is fényképezte. Ugyanolyan, mint amit a rendőrök is kihelyeznek az utak mellé, amikor sebességet mérnek, csak ezt bezárták egy dobozba.

Hamarosan egyre több helyen fognak megjelenni ezek a félig fix, félig mozgatható készülékek. Júniusban már felbukkant egy hasonló eszköz a 84-es főúton is. Fotó: vezess.hu

Nem csak ilyen, út mellé kihelyezett eszközzel újítja a hazai rendőrség a traffipaxgépparkot. Összesen 40 darab, mozgás közbeni sebességmérésre is hitelesített berendezést vásárolt az ORFK, ez nettó 296 millió forintba került. Először egyetlen darabot szállított le a gyártó, az úgynevezett rendszeresítési eljárás sikere esetén szállíthatja le a maradék 39 traffipaxot.

A bevetés kezdete tehát még bizonytalan, az viszont egyértelmű, hogy mit vár el rendőrség az újonnan belépő 40 darab mobil traffipaxtól. “A menet közben végrehajtott sebességmérési tevékenységgel felfedett jogsértések számának növekedését, ezáltal a sebességtúllépések visszaszorítását.”

Nyitókép: Koszticsák Szilárd