Hulladékgyűjtő verseny: 20 folyamkilométeren tisztulhat meg a természet

A III. Bodrogi PET Kupa verseny szeptember 7-én kezdődik a pillepalack hajók építésével Sárospatakon, majd másnap 13 órakor indul a sárospataki híd körüli területek megtisztításával. Péntektől Bodrogolaszi és Sárazsadány érintésével tisztítják a folyót a résztvevők, majd szeptember 11-én délután Olaszliszkán érnek célba.

A verseny fő célkitűzése a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszának erősen szennyezett területeinek alapos kitisztítása.

"A verseny előtti napra pedig egy szárazföldi takarítást tervezünk a bodrogkeresztúri árterébe, külföldről érkező önkéntesek és helyiek bevonásával.” – mondta Gyalai-Korpos Miklós, a III. Bodrogi PET Kupa versenyigazgatója. A tervek szerint a kigyűjtött hulladék hatvan százaléka újrahasznosul.

A program során a Sárospataki Református Kollégium Gimnázium tagjai mintavételt vesznek Lábasháznál a víz minőségéről is, amivel az európai folyók műanyaghulladék-szennyezés mértékét és lehetséges eredetét kutatják. Emellett szeptember 6-án szárazföldi hulladékgyűjtést is hirdettek a bodrogkeresztúri ártér megtisztítására. A vízi hulladékgyűjtést a Bodrog menti településeken tájvédelmi- és kulturális programok is kísérik.

Az esemény a Technológiai és Ipari Minisztérium támogatásával valósul meg, és a rendezvény megszervezéséhez a Bodrog menti települések, civilek és vállalkozók is hozzájárulnak.

Nyitókép: forrás: PET Kupa, Kubinyi Enikő