Kiderült, miért távozott az országos főállatorvos

Az elmúlt évek komoly kihívások elé állították az élelmiszerlánc minden szegmensét, amelyekre reagálnunk kell, így a jövőben az élelmiszerlánc-biztonság felügyeletét az országos főállatorvos miniszteri biztosként irányítja, továbbá az ellátásbiztonság fokozása érdekében új helyettes államtitkár felel az élelmiszergazdasági, -kereskedelmi feladatok erősítéséért - jelentette be az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint Nagy István agrárminiszter.

A miniszter felidézte: az elmúlt évek kihívásai rávilágítottak az agrárium stratégiai jelentőségére, egyúttal megmutatták, elkerülhetetlen annak folyamatos és számottevő léptékű fejlesztése.

A koronavírus-járvány és a szomszédunkban dúló háború egyaránt az ellátásbiztonság fokozását, míg

az egyre agresszívebb állategészségügyi járványok az élelmiszerlánc-biztonság megerősítését teszik szükségessé - hangsúlyozta a tárcavezető.

Mindkét terület magyar emberek és vállalkozások tömegeit állítja nap mint nap komoly próbatétel elé. "Ezért nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megengedhessük magunknak a lazaságot, hogy akár csak egy-egy hibás vagy szakszerűtlen lépést tegyünk" - szögezte le Nagy istván a közlemény szerint.

A tárcavezető a feladatkörök különválasztása és megerősítése érdekében felkérte Bognár Lajos országos főállatorvost, hogy a továbbiakban miniszteri biztosként felügyelje az élelmiszerlánc-biztonság területét, többek között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakmai irányítójaként segítse azon megelőző, védekező munkák megszervezését, amelyek révén az állattenyésztési ágazat higiéniai és állategészségügyi biztonsága ezentúl sokkal erősebb lábakon állhat.

A járványveszélyes helyzetek megelőzésével ugyanis százmilliárdos nagyságrendű kiadástól menekülhet meg a magyar agrárgazdaság

- emlékeztetett a miniszter.

Az ellátásbiztonság fokozása érdekében elengedhetetlen az élelmiszergazdaság, és -kereskedelem fejlesztése is - húzta alá a tárcavezető, így a jövőben új, ám már sokat bizonyított szakember, Felkai Beáta Olga látja el a helyettes államtitkári feladatokat. Az Agrárminisztérium számára ugyanis kiemelten fontos, hogy a magyar embereknek e vészterhes időkben se kelljen egy percig se azon aggódniuk, milyen ételt tesznek majd családjuk asztalára - fogalmazott. NÉBIH: ismét Európa-szerte terjed a madárinfluenza Magyarországon idén is sok állatot kellett leölni a kór miatt. Az ország július 27-től lett teljesen mentes a járványtól (ezt augusztus 11-én jelentették be). Ám, mint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal épp ma közölte , Portugáliától Finnországig számos európai országban kimutatták az elmúlt hetekben a magas patogenitású madárinfluenza vírusát, ami egyértelmű igazolja, hogy a betegség továbbra is fokozott és folyamatos veszélyt jelent a baromfiállományokra. A Nébih ezért ismét figyelmeztette állattartókat, hogy állataik védelme érdekében kiemelten fontos a járványügyi előírások betartása.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán