Maradnak a forgalomkorlátozások a szombatra tolt tűzijáték miatt

Augusztus 20-án elmaradt az ilyenkor szokásos tűzijáték, mert a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a napközben beérkezett adatok alapján elhalasztotta a tűzijátékot, amelyet a tervek szerint augusztus 27-én, szombaton 21 órától rendeznek meg.

A kilövésekre a halasztás előtt már minden készen állt, így a kilövőállások és a tűzijátékok egy hétig még a kilövési pontokon maradnak. Ez némileg érinti Budapest közlekedését is – mondta el az InfoRádiónak Vass Gabriella, a BKK Info csoportkoordinátora.

A rendőrség tájékoztatása szerint megnyitják a Budai alsó rakpartot, de a többi korlátozás érvényben marad még, így lezárásra kell készülni a Budai Várnegyedben, a Dísz tér, a Szentháromság tér és a Kapisztrán tér környékén is, továbbá lezárása számítsanak az Erzsébet hídon a Budára vezető oldalon a buszsávban, és lezárták itt a járdákat is. Valamint a Szabadság hidat is lezárták, de csak a gyalogos forgalom elől.

Kovács Zoltán az augusztus 20-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője közösségi oldalán azt írta, az egész országban a legnagyobb rendben, rendőri intézkedés nélkül zajlottak az ünnepi programok. Szombaton valamivel több mint 30 programot kellett a kedvezőtlen időjárás miatt lemondani vagy elhalasztani, például az ünnepi szentmisét a Szent István tér helyett a Szent István Bazilikában tartották meg, a szentmisét követő körmenet helyett az operatív törzs azt javasolta, hogy a Szent István Bazilikában a kihelyezett Szent Jobb-ereklye előtt zenés imaórát tartsanak.

