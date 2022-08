Dráma a színpadon: fellépés közben esett össze a táncos, újra kellett éleszteni

A férfi minden előzetes panasz nélkül esett össze, ezért többen is a rögtön segítségére siettek. Hatalmas szerencse, hogy egy szabadnapos mentőápoló is volt a tánccsoportban, aki azonnal megvizsgálta a társát. A beteg ekkor már nem lélegzett, így a szakember azonnal megkezdte az újraélesztését, miközben mások értesítették a mentésirányítást, akik több mentőegységet is riasztottak – teszik hozzá.

A helyi kultúrházban kihelyezett defibrillátor is gyorsan előkerült, amivel több sokkot is leadott a szabadnapos életmentő. A mentők rövid időn belül helyszínre értek és együtt küzdöttek tovább a néptáncos életéért, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően hamar sikerre vezetett, és végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit – olvasható az OMSZ bejegyzésében.

Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat