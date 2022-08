Kétezer rászoruló gyerek kaphat iskolakezdési csomagot

A társadalomkutató friss felmérése szerint talán kevesebb család szorul támogatásra – fogalmazott az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója, aki a családtámogatások közül az ingyenes tankönyveket emelte ki. Gáncs Kristóf szerint ugyanakkor folyamatosan nő azoknak a termékeknek az ára, amelyek iskolakezdéskor nélkülözhetetlenek.

Mint mondta: az áruházláncok, a gyártók szerint az elmúlt évben nagyon jelentős áremelkedés volt, különösen a papírárunál, ahol akár 40-50 százalékos emelkedés volt, ami most megmutatkozik a termékekben. Ilyen a textil árának az emelkedése is, ami ruházatoknál jön ki. "Minden fronton szinte legalább 10-15, vagy akár annál is magasabb százalékos áremelkedéstől beszélhetünk, és ezek

az áremelkedések éppen azokat a családokat, gyerekeket érintik a legjobban, ahol amúgy is napról-napra vagy hónapról-hónapra élnek és osztják be a pénzt"

– mondta.

A segélyszervezet harminc intézménye kétezer gyermeket választott ki, akiknek személyre szabottan állítják össze az iskolakezdési csomagokat, amiben elengedhetetlen iskolaszerek vannak. Több a körző, vonalzó, olló, radír, és minden olyan eszköz, ami még mind a mai napig alapját képezik egy iskolakezdő csomagnak.

"A személyre a szabottságnak az is része, ha az adott gyereknél az előzetes felmérés alapján azt látjuk, hogy neki ünneplőruhára, egy tornacipőre, vagy másra van szüksége, akkor azt adjuk neki. Ez ez egy rugalmas program. A célunk az, hogy ne duplikáljunk más támogatásokat vagy meglévő dolgokat, hanem hogy valóban hiánypótló lehessen ez az adománygyűjtés" – fogalmazott Gáncs Kristóf.

Annak érdekében, hogy minden rászoruló valóban azt kaphassa, amire szüksége van az Iskolakezdés Együtt! segélyakció során pénzadományokra számítanak a 1353-as adományvonalon, valamint az iskolakezdés.együtt.hu oldalon.

"Ha valaki a 1353-at tárcsázza, akkor 250 forintot tud adni. Negyven telefonhívásból már összeállítható egy tízezer forintos csomag, de idén is van lehetőség nagyobb összeget is adományozni, itt pedig az iskolakezdés.együtt.hu oldalon, ha bárki néhányat kattint, és van egy bankkártyája, akkor bármekkora összeggel tudja támogatni a célkitűzésünket" – mondta.

Bár kevesebb, mint három hét van az iskolakezdésig, Gáncs Kristóf szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, összejöhet ennyi idő alatt a szükséges húszmillió forint. Az adománygyűjtés az első becsengetésig tart, az első iskolanapig pedig a kétezredik rászoruló gyermek is megkaphatja az iskolakezdési csomagot.

Nyitókép: MTI Fotó: Beliczay László