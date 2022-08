Sehol nincs a kisbenzinkutak állami támogatása

"Az egész térségben üzemanyaghiány van, a közép-kelet-európai finomítók közül ötből három nem működik. A gázolajból komoly hiányok vannak a piacon, és ezt most nemcsak a Balaton környékén, hanem országosan is tapasztaljuk. Lefogynak benzinkutak, a Lukoil is, a Mol is korlátozta a kisbenzinkutak kiszolgálását hatvanhat százalékról ötven százalékra. Így amennyiben száz litert rendelünk, ötven litert szolgálnak ki számunkra. Minden jel arra mutat, hogy komoly áruhiány van az országban" – mondta Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.

"Jelenleg elég nehéz helyzetben vagyunk. Egyik oldalon áruhiány van, és nem tudjuk az ügyfeleinket kellőképp kiszolgálni, a másik oldalon a júliusi támogatásunkat nem kaptuk meg. A törvény és a rendelkezések megjelentek a kifizetésről, de júliusi kifizetések még nem volt, és nem tudtuk még benyújtani az augusztusi kérelmeinket sem."

Egri Gábor beszámolója szerint még nem tudják, hogy a kormányzatnak szándéka-e tovább támogatni a kis családi benzinkutakat. S szövetség nagyjából öt-hatszáz benzinkutat fog össze, az országot lefedve. "Országos a baj. Nincs egy olyan régió, nincs egy olyan város vagy település, ahol a kollégáink jeleznék, hogy jó az ellátás, és a vevőket száz százalékban ki tudják szolgálni" – mondta.

A támogatás alapfeltétele a töltőállomások nyitva tartása. Ha a támogatásokat nem fizetik ki, a nyitva tartás sem lesz már kötelező érvényű, és sokan úgy dönthetnek inkább, hogy nem üzemelnek tovább veszteséggel. Ráadásul a támogatások sem fedezik a kiadásaikat. Egri Gábor szerint a Mol árpolitikája, ami csak a piaci szereplőket szolgálja ki naponta egyszer, nem segít az üzemanyaghiány mérséklésében, mert

alapvetően az egyéni felhasználást kellene csökkenteni.

A szakértő szerint a hatósági áras felhasználást kellene húsz-harminc százalékkal megvágni az ellátás és a kereslet egyensúlyba hozása miatt, amit csak az ársapka feloldásával lehetne elérni. "Nagyon sok a kérdőjel és nagyon komoly az ellátás bizonytalansága" – tette hozzá.

Egri Gábor szerint a támogatás hiányában is kitartanak a benzinkutak, ugyanis vannak leszerződött mennyiségek a Mol-nál, és a több évtizedes múlt egyelőre még viszi őket.

"Nagyon nehéz döntés. Amennyiben a kormányzat nem lép pozitív irányba, akkor sorozatos bezárások lesznek, és ez egy nagyon komoly gondot fog okozni a vidéki Magyarországon" – mondta a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd