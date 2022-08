Háziorvoshiány: van magyarázat, de nem az anyagiak

A háziorvosok és fogorvosok fizetése már versenyképes a többi orvoséval, a 938 praxis tehát nem az anyagi megbecsülés hiánya miatt betöltetlen, ezt mondta megkeresésünkre Békássy Szabolcs.

A tartósan betöltetlen körzetek számának növekedésének hátterében leginkább az elöregedő háziorvosi korfa áll, a a kollégák igen nagy hányada már jóval a nyugdíjkorhatár felett végzi a mindennapi tevékenységét, másrészt pedig az, hogy az egyes körzetek elnéptelenednek, és így már nem

méretgazdaságosak.

Szakmai szervezetek bevonásával már megkezdődött egy olyan munkafolyamat, amely ezeket a körzeteket egyesével felméri, megvizsgálva azokat a beavatkozási lehetőségeket, hogy miként lehetne tartós és folyamatos ellátást biztosítani a betegek számára – ismertette az országos kollegiális vezető háziorvos.

A másik teendő a háziorvosi szakma presztízsének megemelése, tette hozzá a szakember, aki szerint alapvető fontosságú lenne, hogy a beutalók és gyógyszerek felírásán túl egyéb lehetőségei is legyen az orvosnak, hogy a körzetben minél többféle szolgáltatást nyújthasson, ami természetesen a betegek számára is egyfajta kényelmi funkciót jelentene. Így a beteg és az orvos is azt érezhetné, hogy egy sokkal szélesebb körű szolgáltatásnyújtás valósul meg az alapellátás szintjén. Békássy Szabolcs úgy véli, mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a fiatalok a háziorvosi pályát válasszák, hiszen

ha csak adminisztrációs és egyéb betegirányítással kapcsolatos feladatok terhelik egy-egy orvos vállát, akkor ez a hivatás nem lesz népszerű,

ami elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy a szolgáltatások elérhetőek legyenek az alapellátás szintjén is.

A fogorvosi praxisok ugyancsak az elöregedés és a presztízshiány miatt üresek, tehát azon a területen is ugyanazok az elvégzendő feladatok, mint a háziorvosoknál – mondta az InfoRádióban Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos.

Nyitókép: BrianAJackson/Getty Images