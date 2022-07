Elkezdik elbontani a beton terelőelemeket a 12-es főúton

A napokban egy vágányon megindulhatott a vonatközlekedés, így a főutat érintő korlátozást is feloldhatják a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei szakemberei.

Hétfő reggel kezdik el a beton terelőfal elbontását, továbbá az árok és a padka szegélyrendezése mellett a betonfalhoz kapcsolódó burkolat helyreállítását. A munkaterület rövidülésével a Nagymaros felőli jelzőlámpát is áthelyezik, valamint a fázisidőt is csökkenteni fogják, így gyorsabb átjutással számolhatnak a munkavégzés ideje alatt is az arra közlekedők.

A munkák várhatóan 2022. augusztus 1., hétfőtől augusztus 5., péntekig tartanak majd.

A vasúti területet érintő helyreállítási munkákról és a vonatközlekedésről részletes tájékoztatást a www.mavcsoport.hu-n és a Mávinform hivatalos Facebook oldalán kaphatnak az érdeklődők.

(A nyitóképen: Munkagéppel takarítják el a sarat és kőtörmeléket a 12-es főút mentén haladó vasúti sínekről 2022. június 13-án Nagymaros és Szob között, ahol a június 9-i délutáni esőzésben a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt beomlott a domboldal. Mintegy tízezer köbméternyi sár és kőlavina öntötte el a vasúti pálya 1700 méteres szakaszát.)

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán