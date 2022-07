Aggasztó jóslat a télre: elfűthetjük az egészségünket

Nyilvánvalóan meg fog ugrani a fával tüzelés mértéke, véli a Levegő Munkacsoport elnöke. A légszennyezés miatt önmagában már az is aggasztó, ha többen tüzelnek fával, de ennél is rosszabb, hogy a tűzifát valószínűleg nem kiszárítva szerzik majd be az emberek. Az ilyen fadarabok elégetése márpedig komoly légszennyezést okoz, ráadásul sokkal gazdaságtalanabb is, hiszen több fát kell elégetni ugyanannak a hőmennyiségnek az előállításához – hívta fel a figyelmet Lukács András.

De még ez sem a legrosszabb hír, a szakértő szerint ugyanis nagyon valószínű, hogy az emberek mindenfélét fognak égetni, a kezelt bútortól a műanyagon át a használt gumiabroncsig,

rengeteg mérgező anyagot engedve a levegőbe.

A Levegő Munkacsoport elnöke kiemelte: a műanyag elégetése – mérgező hatás szempontjából – akár ezerszer is rosszabb lehet a száraz fánál. „Nagyon tragikus helyzetnek nézünk elébe” – fogalmazott.

Növekedni fog a szén-dioxid-kibocsátás, továbbá koromból is jóval nagyobb mennyiség kerülhet a levegőbe, és nem csak a fatüzelés miatt. Lukács András szerint ugyanis az eddiginél is több hulladék kerülhet majd a tűzre, pedig ezek égetése illegális.

A szakértő szerint a másik nagy probléma az, hogy

a már eddig sem ritka falopások száma is emelkedni fog, ami természetvédelmi szempontból tragikus.

A Levegő Munkacsoport elnöke hozzátette: eddig is sok jelzést kaptak budapesti kertvárosi övezetekből fatüzeléssel, illegális hulladékégetéssel kapcsolatban, úgyhogy várhatóan nem csak a kistelepüléseken lehet majd rosszabb a helyzet.

A levegőminőség mindenütt romlani fog

– hangsúlyozta. Jelenleg már csak annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk csökkenteni a tüzelőanyag-felhasználásunkat, tette hozzá. Olcsó módszerként említtette az ablakok szigetelését, illetve a belső hőmérséklet csökkentését olyan szintre, amitől még az ember nem érzi magát rosszul az otthonában. Hogyan kell helyesen fával fűteni? Az is gond, hogy sokan nem tudják, miként kell úgy fűteni, hogy a fa a lehető leghatékonyabban adjon meleget, a legkisebb környezetszennyezés mellett. Nem mindegy, milyen a fa, mekkorák a hasábok, de ügyelni kell egyebek mellett a fa berakására is. Erről a szervezet oldalán is tájékozódhatnak az érintettek

