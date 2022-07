Ezt tehetjük, ha pórul járunk a repülős nyaraláson

Az elmúlt időszakban a repülős utazások kapcsán a legtöbb panasszal járatkésések, járattörlések és poggyászokkal kapcsolatos gondok miatt fordultak az utasok a fogyasztóvédelemhez.

A pórul járt utazónak első körben az adott légitársaságnál kell jeleznie a problémát - hangsúlyozta az InfoRádióban Kupeczki Nóra, az Igazságügyi Minisztérium Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára.

"Harminc napjuk van a panasz elbírálására, intézkedésre, aztán tovább lehet menni a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, amely elsőfokú hatóságként a reptér székhelye szerint illetékes kormányhivatal. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében Budapest Főváros Kormányhivatala. Egyébként határon átnyúló panaszok kezelésében az Európai Fogyasztóvédelmi Központ segít. Belföldi szolgáltatóknál a Békéltető Testülethez lehet fordulni, de bírósághoz is."

A fogyasztóvédelmi hatóság az általános szerződési feltételeket tekinti át, betartott-e a légitársaság minden fogyasztói jogokat érintő jogszabályt - tette hozzá. De nem árt, ha jogairól maga az utas is előre tájékozódik.

"Azt gondolom,

ha tudatos fogyasztók, utazók vagyunk, már az segít, ha jelezzük a légitársaságnak, hogy tisztában vagyunk a jogainkkal, amelyeket legyenek szívesek engedni érvényesíteni,

teljesítsék a rájuk háruló kötelességeket."

Ezt a tájékozódást segíti most az Igazságügyi Minisztérium is, a repülős utakkal kapcsolatos hasznos információk a Kormány.hu oldalon találhatóak.

Egy hasznos alkalmazásra is felhívja a figyelmet.

"Ecc-net:travel - ez egy ingyenes alkalmazás, internet nélkül is használható, magyar nyelven is. Megkönnyíti a jogok megismerését és a légitársaságokkal való kapcsolat felvételét is és a jogok érvényesítésével kapcsolatos információkat is felvonultatja."

Az uniós szabályozás a pórul járt utas érdekeit mindenképpen védi, Kupeczki Nóra szerint azonban

a különböző utasbiztosítások egy problémás helyzetben tovább erősítik az utas pozícióját,

valamint elősegítik a hatékony és gyors igényérvényesítést.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Ramon van Flymen