Zuglói belháború: egy cégvezető miatt összecsapott az MSZP és a DK

Vita robbant ki Zugló baloldali vezetésében, miután kedden közleményben jelezte a kerület MSZP-s polgármestere, Horváth Csaba, hogy szerinte a zuglói DK vezetője "áterőszakolt" egy elfogadhatatlan vezérigazgató-jelöltet a kerületi közszolgáltató élére. "Hiába ragaszkodik görcsösen a zuglói DK az elfogadhatatlan jelöltjéhez, a Zuglói Zrt. élére kizárólag alkalmas szakember kinevezését támogatom. Éppen ezért élek a polgármesteri vétómmal és nem engedem, hogy egy alkalmatlannak bizonyult havert nevezzenek ki vezérigazgatónak" – írta a polgármester.

"57 jelentkező pályázatát kaptuk meg a Zuglói Zrt. álláspályázatára, amelyből nyolc főt meghallgattunk, közte volt az az úr is, akit a DK hónapok óta, már a pályázat előtt is ajánlott az önkormányzat figyelmébe, ugyanakkor a pályázata megvizsgálása során azt tapasztaltuk, hogy a pályázó a saját tulajdonú cégében gazdasági problémákkal néz szembe, folyamatos végrehajtások vannak a cégei ellen, többek között néhány nappal ezelőtt egy NAV-végrehajtás is, ezért önmagában ez is mutatta, hogy nem biztos, hogy ő a legalkalmasabb.

Miután több alkalmasnak tűnő jelölt volt, én azt kértem, hogy konszenzussal válasszunk azok közül a jelöltek közül, akik problémamentesek"

– mondta el az InfoRádiónak Horváth Csaba.

A szocialista polgármester szerint a kerületi közműcég élére nem alkalmas az a gazdasági szakember, aki cégének köztartozásai vannak, és végrehajtási eljárás indítottak ellene az elmúlt két évben nyolc alkalommal. A kerületvezető szerint ez szakmai alkalmassági kérdés, az ellenérvei azonban a DK kerületi vezetőjét nem érdekelte, s noha a polgármester javaslata másik négy jelöltet tartalmazott, a DK egy önálló indítványt tett, amelyben a saját jelöltjét támogatta. "A probléma nem az, hogy a DK javasol valakit, ez természetesen mindenkinek lehetőség, az viszont elvárható, hogy a jelöltet javasoljanak, akivel szemben nincsenek ilyen kézzelfogható aggályok" – tette hozzá.

Néhány hét múlva meg kell ismételni a testületi ülést, ott a polgármester a vétóval élni kíván, hogy a testület megfontolt és megalapozott döntést hozhasson, erre 18 nap áll rendelkezésre. "Most mindenkinek van néhány hét ideje, hiszen hétfőtől két hét igazgatási szünetre megy a zuglói önkormányzat, ez alatt az idő alatt mindenki átgondolhatja, hogyan szolgálja legjobban Zugló érdekét" – mondta Horváth Csaba.

Horváth Zsolt: nem a DK jelöltjéről van szó

Zugló DK-s alpolgármestere szerint Horváth Csaba, a városrész polgármestere valótlanságokat állít a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. élére javasolt, a képviselők többsége által támogatott jelöltről. Horváth Zsolt felidézte, hogy a legalkalmasabbnak tartott jelölt 12 szavazatot kapott, a DK frakciója csak hat főből áll, támogatta 3 momentumos, egy LMP-s, egy független képviselő és egy civil képviselő is a kinevezését.

Mint a DK-s alpolgármester kifejtette, a kiválasztásba egy külsős tanácsadó céget is bevontak, amely az öt legalkalmasabb jelöltet vitte a kabinet elé, ahol a Fidesz kivételével minden párt képviselteti magát. Az öt jelöltből a DK, a Momentum, az LMP elsőnek hozta ki Bernula Istvánt, Horváth Csaba is második legjobbnak sorolta az interjú alapján.

"A testületi ülésen a polgármester úr érzékelhette, hogy nem az általa megjelölt jelölt fog többséget kapni a testületben, ezért a tudtunk nélkül levette napirendről az előterjesztést. Ekkor demonstráltuk a nemtetszésünket, hogy a polgármester úr ezt nem egyeztette velünk. Miért béreltünk fel akkor tanácsadó céget, az egész egy színjáték volt esetleg polgármester úr részéről? Félnek attól, hogy végre a vagyonkezelőben helyreáll a működés,

szeretnénk változtatni azon, ami az elmúlt hét évben történt, mióta az MSZP-s Tóth-éra működött"

– mondta Horváth Zsolt.

A Horváth Csaba által felvetett kifogásokról az alpolgármester azt mondta, a vádakról a jelöltet kellene megkérdezni, de ő úgy tudja, a jelölt cége stabil lábakon áll, ráadásul tulajdonosként szerepel a cégnyilvántartásban, semmilyen operatív, menedzseri feladatot nem lát el a vállalkozásban.

"Demokratikus rendszerben vannak viták, ez pont egy ilyen eset, de a többség erre a jelöltre szavazott. Ő nem a DK jelöltje, hanem egy demokratikus úton egy fejvadász cég segítségével kiválasztott ember, tehát csúsztat a polgármester úr, hogy a mi jelöltünk lenne" – mondta a DK helyi vezetője.

Zuglóban a városgazdálkodási cég vezetői posztjára azért kellett pályázatot kiírni, mert a céget hét évig vezető Baracskai Gábort az eljárások alá vont zuglói szocialista politikus, Tóth Csaba barátjának tartották, ezért leváltotta a képviselő-testület májusban.

