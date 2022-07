Ismét ijesztően kevés a víz a Velencei-tóban

A kánikula, illetve az elmúlt hónapok rendkívül csapadékszegény időjárásának a hatására egyre aggasztóbb a hazai tavak vízállása. Ahogy arról az Infostart is beszámolt, például Debrecen környékének egyik kedvelt kirándulóhelye, a Vekeri-tó is már egy nagyobb pocsolyává zsugorodott össze, de a Balaton is folyamatosan apad, ami ha nem kap csapadékot, augusztus közepére 60 centiméteres szintig csökkenthet, illeve a Fertő-tónál is kongatják a vészharangot.

Szintén lesújtó a helyzet a Velencei-tónál is, ahol szerda délután 14 centivel alacsonyabb vízállást mértek, mint egy évvel korábban. A vízügy adatai alapján egy héttel ezelőtt, június 29-én még egyes méréseknél 83 centit is mutatott az agárdi vízmérce, ez csökkent le mostanra 77-76 centiméterre. Azaz naponta közel egy centit csökkent a tó vízszintje – jegyzi meg a Portfolio.

Mindeközben az Időkép felidézi, hogy télen némileg javult a helyzet, tavasszal volt olyan nap, amikor elérte a 100 centimétert a Velencei-tó vízállása Agárdnál, azóta viszont ismét jelentősen romlott a helyzet. Mivel jelentős csapadék a következő időszakban sem jön, inkább csak szórványos záporok, zivatarok lehetnek, így pár héten belül a tavaly szeptemberi szint alá csökkenhet a vízállás a Velencei-tavon.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre