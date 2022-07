Professzionális egészségügyi ellátás, központi elhelyezkedés, modern stílus (x)

A nyár a gondtalanság és a szabadság időszaka, azonban ilyenkor is gondolnunk kell egészségünkre, hiszen ez a legnagyobb kincsünk. Ezt szem előtt tartva vette kezdeté a Budai Egészségközpont nyári egészségkampánya. Az intézet XIII. kerületi rendelője minden szempontból megfelel korunk elvárásainak: kitűnő elhelyezkedés, stílusosan kialakított helyiségek, modern felszerelés. A legfontosabb pedig, hogy tapasztalt, megbízható orvosok és segítőkész, szakképzett asszisztensek várják a gyógyulni vágyókat.

A Gyöngyösi utcai metrómegálló közelében található BSR Center ad otthont a korszerű, csaknem 2000 négyzetméteres Váci úti rendelőnek. A hármas metróval és a 105-os busszal egyaránt könnyen eljuthatunk az egészségközpontba, de ha telefonon előre jelezzük parkolási szándékunkat, akkor ez a lehetőség is biztosított az épület parkolójában. A jó megközelíthetőség és a központi elhelyezkedés mellett kiemelendő a belső terek legújabb trendek szerint kialakított, modern, letisztult stílusa, ezzel biztosítva a nyugodt környezetet.

„Büszkén mondhatom, hogy tágas rendelőkkel, váróterekkel, illetve igényes, korszerű eszközparkkal várjuk az ügyfeleket. Minden nagyobb részleget (menedzserszűrések, szakrendelések, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, diagnosztikai vizsgálatok) sajátos színvilágú enteriőr jellemez, ami nagyon elegánssá teszi a rendelőegységet.” – mondja Nagy-László Nóra orvosigazgató. Az otthonosan berendezett várótermek közvetlensége oldja a sokakra jellemző orvosi vizsgálat előtti belső feszültséget.

A kiváló elhelyezkedés és a modern hangulat mellett természetesen az orvosi-gyógyítói szempontok érvényesülnek a leghangsúlyosabban.

„A Váci úti rendelőegység radiológiai részlegén mammográfia, ultrahangvizsgálatok, hagyományos és fogászati röntgen egyaránt elérhető – emeli ki Puhl Mária radiológus főorvos. – Mammográfiánk egy korszerű digitális képalkotó eszköz, mellyel tomográfiát (rétegvizsgálatot) is lehet végezni. Egyedinek számít abban, hogy röntgenvezérelt (ún. stereotaxiás) mintavételre is van lehetőség, mely csak nagyon kevés helyen érhető el hazánkban. A röntgenfelvételezőnk szintén digitális és érdekesség, hogy Magyarországon először a Budai Egészségközpontban használtak ilyen eszközt. Ez a készülék többféle röntgenvizsgálat végzésére alkalmas, beleértve az álló felvételkészítést is. Az ultrahangvizsgálat a nőgyógyászati, urológiai és kardiológiai rendelőkben is rendelkezésre áll. Mindent összevetve büszke vagyok arra, hogy diagnosztikai eszközparkunk felsőkategóriásnak számít.”

A több mint 20 éves múltra visszatekintő magyar cég számára kezdetektől fogva kiemelt jelentőségű a folyamatos fejlődés, a minőségbiztosítás, a betegbiztonság és a szakértelem. A XIII. kerületi egészségközpontban ezeknek az alapelveknek megfelelően 24-féle szakrendelés kiváló orvosai gondoskodnak a páciensek precíz vizsgálatáról, illetve gyógyításáról. A „Helló nyár! Helló Egészség!” kampány keretein belül a fül-orr-gégészeti, sebészeti, nőgyógyászati, belgyógyászati, urológiai és ortopédiai szakorvosi vizsgálat, valamint a dietetikai tanácsadás 20% kedvezménnyel vehető igénybe.

Kiváló választás a Budai Egészségközpont Váci úti rendelője azoknak, akik igényes környezetben, rövid várakozási idővel szeretnének professzionális ellátáshoz jutni a pesti oldalon. Az ország egyik legjelentősebb magánegészségügyi intézetéhez minden tekintetben méltó a XIII. kerületben található rendelő. Ha az egészségünkről van szó, mindnyájan a legmodernebb környezetben vágyunk biztonságos ellátásra és vizsgálatokra.

(x)