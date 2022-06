Lázár János a parlament legnagyobb földbirtokosa – vagyonnyilatkozatok

Közzétették vagyonnyilatkozatukat az új Országgyűlés képviselői. Többségük legutóbb januárban vallott anyagi helyzetéről, esetükben a változásokra koncentráltunk, de vannak olyan szereplők is, akik először nyilatkoztak.

Orbán Viktor

A kormányfő felcsúti háza és XII. kerületi lakása változatlanul megvan, utóbbinak továbbra is csak felerészben ő a tulajdonosa – írja az ötödik miniszterelnöki ciklusát megkezdő Fidesz-elnök legfrissebb vagyonnyilatkozata alapján a Telex.

Autó, cég továbbra sincs a nevén, miniszterelnöki és országgyűlési képviselői tiszteletdíján túl mást nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában. Már a január végi bevallásából kiderül, hogy visszafizették a feleségével a 2002-ben felvett húszmilliós jelzáloghitelüket. Megtakarítása továbbra sincs (a mindenkori képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó megtakarításokat kell feltüntetni, ez jelenleg 7 898 400 forint).

Novák Katalin

A köztársaság elnök a mostani előtt utoljára fél évvel ezelőtt adott le vagyonnyilatkozatot, miután lemondott a családügyi miniszteri posztról. 2020-ban még 26 millió forint volt a számláján, 2021-ben már 29, most 32 millió forintnál tart – írja cikkében a Telex. Tartozása, autója nincs, egy lakáskiadásból származik havi 225 ezer bevétele.

Nyolc ingatlan van a nevén:

felerészben tulajdonosa

egy XI. kerületi, 240 négyzetméteres családi háznak, valamint

egy 90 négyzetméteres társasháznak Újbudán,

továbbá egyedül birtokol

egy 56 négyzetméteres lakást a XI. kerületben.

Szülővárosában, Szegeden három társasházi lakást (67, 166 és 174 négyzetméteresek), valamint egy garázst kapott ajándékba 2013-ban, míg

Balatonlellén üdülőt vett tíz évvel ezelőtt.

Családjával a Béla király úti köztársasági elnöki rezidenciába kellett költöznie megválasztása után – teszik hozzá.

Havi tiszteletdíja jelenleg közel bruttó 4 millió forint, a mindenkori házelnök fizetésének 1,1-szerese élete végéig jár Novák Katalinnak. Egy rezidenciára is jogosult egy fős személyzettel, amíg él, valamint személyes gépkocsihasználatra, háromfős titkárságra és ingyenes egészségügyi ellátásra is.

Kövér László

A házelnök most félmillióval kevesebb megtakarításról tudott beszámolni, mint január végén, amikor 5 millió forintja volt a bankban – írja a Telex. A 10 milliós hiteltartozásából ugyanakkor törlesztett: míg a januári bevallásában 9 millió 77 ezer forint szerepelt, a friss nyilatkozat szerint már csak 9 millióval tartozik. Továbbra is megvan a szigetszentmiklósi háza és a Skoda Suberb autója.

Rogán Antal

Január végi vagyonnyilatkozatához hasonlóan most is 616 millió forintja van takarékbetétben elhelyezve. Még nem kapta meg idén a jogdíjat a találmánya után, amely tavaly 408 millió forintot fialt. A Mobilsign 2017-ben jelent meg a fideszes képviselő vagyonnyilatkozatában, és öt év alatt összesen 830 millió forint bevétele volt ebből. A cég teljes évi bevételének 57 százalékát fizette ki a kabinetminiszternek tavaly.

Navracsics Tibor

Legutóbb 2014-ben kellett Magyarországon képviselői vagyonnyilatkozatot tennie a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszternek. A budakeszi családi háza továbbra is megvan, de vett 2021-ben egy 1661 négyzetméteres építési telket Rigácson, míg hat évvel korábban egy 42 négyzetméteres balatonszemesi üdülőt, aminek fele részben tulajdonosa.

Eltűnt a nyolc évvel ezelőtt nyolcmilliós tartozása, az ELTE egyetemi docenseként havi bruttó 420 ezer forintot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársaként pedig havi bruttó másfél millió forintot keres mellékesként.

Lázár János

Mint arra a hvg.hu felhívja a figyelmet, az építési és beruházási miniszternek úgy is 15 pótlap kellett ingatlanai felsorolásához, hogy az idén nem vett új földeket. A februári állapothoz hasonlóan 36 ingatlan tulajdonosa, ebből 24 szántó, és több erdő, illetve szőlő is van köztük. Több mint 160 hektár földterülete van. 50 százalékban tulajdonolja hódmezővásárhelyi házát és XII. kerületi társasházi lakását – írják.

Két éve 12, év elején 14,5, most már 18 millió készpénzt vallott be, és megmaradt a 8 milliós számlakövetelése is, miközben könyvkiadásból származó bevétele 7,7-ről 8,12 millió forintra nőtt.

Továbbra is van 18 millió forintnyi személyi kölcsöne, 38,9 milliónyi beruházási hitele, míg lízingköltségei 7,7 milliósak. Magánszemélynek tavaly 40 millióval tartozott, idén ez 50 millióra nőtt, így az összes adóssága közel 115 millió forintot tesz ki.

Országgyűlési képviselőként 1,58, kormánybiztosként 1,31 millió forintot kap, ezen felül a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítványtól további 1 millió, a Jövő Nemzedék Földje Alapítványtól pedig 950 ezer forintnyi havi bevétele van.

Földterületei bérbeadásából 17 millió forintnyi jövedelemre tesz szert, ám az a bevallás alapján nem meghatározható, hogy milyen gyakorisággal.

Szijjártó Péter

Mintegy 174 ezer forinttal gyarapodott a külgazdasági és külügyminiszter értékpapírokban elhelyezett megtakarítása az elmúlt öt hónapban, és 3,611 millió forinttal több van ma a bankszámláján, mint januárban. Friss vagyonnyilatkozata szerint összesen több mint 13,58 milliót tart a bankban. Szüleinek továbbra sem fizette vissza a 30 milliós kölcsönt.

Kocsis Máté

A Fidesz frakcióvezetője 34,5 millió forintnyi megtakarításról tudott beszámolni, ami 3,5 millióval több, mint amit január végén írt be. Február végén, több mint két évtized után kiszállt a családi vállalkozásból. Szülei és testvérei mellett neki is 25 százalékos tulajdonrésze volt a kulcs-nagykereskedéssel foglalkozó Hobby-Key Kft.-ben.

Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc értékpapír-megtakarítása a januári 928 millióról 587 millió forintra esett. Továbbra is tartoznak neki 42 millió forinttal, és van egy 446 milliós követelése „lakásvásárlás foglaló és előleg” címén. Banki hitele 60 millióról 59,9 millióra csökkent. Az Altus Portfólió Kft.-je után januári bevallásában hatmillió forint szerepelt, most durván fél év után valamivel több mint 7 millió.

Jakab Péter

Továbbra is felerészben tulajdonosa annak a 106 négyzetméteres miskolci lakásnak, amit 2007-ben vettek a feleségével. Az újraválasztott Jobbik-elnök januári bevallásban szereplő 2,5 millió forintos megtakarítása 3,9 millióra nőtt. Hiteltartozása a januári 8,2 millióról 7,8 millióra csökkent.

Fekete-Győr András

Először kellett vagyonnyilatkozatot tennie Fekete-Győr Andrásnak. A Momentum frakcióvezetője 2018-ban a II. kerületben vett egy 43 négyzetméteres lakást, amit 155 ezer forintért ad ki havonta. Frakcióvezetőként új iPhone-t és laptopot kapott májusban, összesen közel 600 forint értékben.

Toroczkai László

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke is most először jutott be a parlamentbe. Ásotthalmon van egy bő félhektáros tanyája szőlővel, aminek felerészben tulajdonosa 2017 óta. Három évvel később pedig egy 0,89 hektáros szántót vett Ásotthalmon, ahol polgármester volt egészen mostanáig. Megtakarítása nincs, van viszont 5 millió forint banki tartozása, 5,5 millióval pedig magánszemélynek tartozik.

Tordai Bence

A Párbeszéd frakcióvezetője 3 millió forintot törlesztett az elmúlt öt hónapban, de még így is közel 27 millió forintos banki tartozást írt a vagyonnyilatkozatába, és 5,5 millió forinttal adós magánszemélynek.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán