Új Momentum-elnök: ez olyan, mint a rozsda, nagyon lassan, de öl

„Nem, abszolút nem” – fogalmazott Gelencsér Ferenc arra a kérdésünkre, hogy akkor is elindult volna-e a pártelnöki választáson, ha Donáth Anna a várandóssága miatt nem lép vissza a jelöléstől. A Momentum újonnan megválasztott elnöke azt mondta, ő teljesen Donáth Anna indulásában gondolkodott, és meg is lepte a döntése. Ugyanakkor úgy tartja, hogy a feladatok elől nem szabad félreugrani, a közösség pedig, aminek a tagjai, azért felelősséggel tartoznak, pláne akkor, ha azt ők maguk alapították, ezért aztán „feltűrte az ingujját”. Az országgyűlési képviselő szerint nem titok, hogy Donáth Anna visszalépése után sokan megkeresték. Végül három nap gondolkodást követően jutott el arra a pontra, hogy muszáj a közösségért kiállnia – annak élére állva.

A Momentum jövőjét illetően kiemelte, hogy a szervezet valójában 5 éve folyamatosan kampányol, ezért most egy kicsit befelé kell majd figyelniük, és közösségépítésbe kell kezdeniük. Amit Gelencsér Ferenc mindenképp megtartana, az a Donáth Anna által kijelölt irány, ami, mint fogalmazott, adott egy valós helyzetképet Magyarország állapotáról. Neki ezek mentén kell a továbbiakban is dolgoznia – húzta alá.

A Momentumot egy mondatban a remény pártjának nevezte. Mint kiemelte, egy boldogabb,

anyagilag és mentálisan egészségesebb országot kell építeni, ahol nem azt mondják, hogy a „lajta túloldala, hanem, hogy a lajta innenső oldala”.

Ahonnan nem azért megy el az ember Londonba, hogy mosogasson, hanem azért, hogy nyaraljon. Meglátása szerint Magyarországon komoly generalizált politikai feszültségek vannak. A jelenlegi rendszer 12 éve ellenségképeket gyárt európai fővárosok és olyan döntéshozói szervek ellen, amikben egyébként a Fidesz-kormány tagjai benne vannak, és ellenség mindenki, aki mást gondol erről a nemzetről, mint ők – fogalmazott. „Ez a fajta politikai kommunikáció a családokat is megmérgezi. Olyan mint a rozsda, nagyon lassan, de öl, és ezt meg kell szüntetni” – tette hozzá, mert a családra, mint a nemzet legalapvetőbb pillérére tekint.

Gelencsér Ferenc szerint ugyanakkor

az „öncélú orbánozásnak” is véget kell vetni,

mert nem látja foganatját, sem igényt rá, legfeljebb egy nagyon szűk réteg részéről. Úgy véli, egyik vagy másik oldal szavazói sem látják rosszul, esetleg tévesen a világot. De fontosnak tartaná, ha el lehetne jutni párbeszédek és viták révén, egy integrációs folyamaton keresztül oda, hogy ez a nemzet végre valóban le tudjon ülni egy asztalhoz beszélgetni a jövőjét illetően.

Szerinte a Momentumnak, de úgy általában a teljes ellenzéki oldalnak végre arról kellene beszélnie, hogy milyen országot képzel el. 12 éve ugyanis reaktív politizálás folyik az országban, nem pedig proaktív. Tehát a pártoknak arra kellene fókuszálniuk, hogy mit ajánlanak és mit szeretnének ennek az országnak. Azt viszont leszögezte: nem érdekli, hogy melyik pártnak ki a tagja, de ha van egy jó ölet, egy jó javaslat, ami építi az országot, a nemzetet, azt csak támogatni lehet. Vagyis a szavai szerint

a Momentum nem fog csak azért nem megszavazni valamit például az Országgyűlésben, mert azt a kormánypártok terjesztik elő.

Ha az egy olyan javaslat, aminek a társadalmi hasznossága nagy, akkor az minden további nélkül támogatható – ismételte meg.

Azzal kapcsolatban, hogy kormányoldalról borítékolhatóan újra és újra emlékeztetni fogják őket arra, hogy a Momentum nem egy igenből, hanem egy nemből született, vagyis hogy nemet mondtak, majd mondattak az emberekkel a magyarországi rendezésű olimpiára, Gelencsér Ferenc úgy fogalmazott: ezzel vitatkozna, a mozgalom ugyanis igent mondott, csak épp a jövőre. Szerinte 2017-ben Magyarországnak – gazdasági helyzetéből adódóan – nem presztizsberuházásokra volt szüksége. De az sem elfelejtendő, hogy Momentum csak egy népszavazást kezdeményezett, a nap végén a kormány húzta be a kéziféket, és vette le napirendről az ötkarikás játékokat – tette hozzá.

Végül arra is kitért, hogy a pártelnöki poszton elődjével, a párt frakcióvezetőjével, Fekete-Győr Andrással szoros munkaviszonyt ápol és sokat egyeztetnek. Konstruktív embernek ismerte meg, ezért minden további nélkül ki meri jelenteni, hogy azonos állásponton vannak azzal kapcsolatban, hogy a kormánypárti előterjesztések is támogatást fognak élvezni, ha azok a teljes nemzetet építik, gyarapítják. „De a nap végén azt is fontos látni, hogy

a pártoknak vannak frakcióik, nem pedig a frakcióknak pártjaik”

– jegyezte meg.

Nyitókép: Momentum/Facebook