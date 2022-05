Megkapta a csődvédelmet a Tungsram - a nap hírei

Kedden teszik le az esküt az ötödik Orbán-kormány miniszterei. Felkerült az Országgyűlés honlapjára Kövér László házelnök napirendi javaslata, amely szerint kedden a napirend előtti felszólalások, határozathozatalok után délután 4 órakor tesznek esküt az új tárcavezetők a Parlamentben. A miniszterelnök beszédet mond. majd az eskütétel után hivatalosan is megalakul az új kabinet.

Főként napi szinten vásárolt élelmiszerek szerepelnek az utóbbi időben drasztikusan dráguló termékek között a KSH Portfoliónak küldött részletes adatai alapján. A gazdasági portál azután kérte ki a teljes fogyasztói kosár adatait, hogy áprilisban 20 éve nem látott, 9 és fél százalékos volt az infláció. A kosár ezer termék és szolgáltatás árát tartalmazza. A paradicsom, a csirkecomb és a rétesliszt ára 40 százalékkal nőtt, de jelentősen drágult a sajt, a margarin, illetve a kenyér is. Az árstop nem fagyasztja be a helyettesítő termékek árát: hiába nem nőhet a finomliszt ára, a rétesliszt ott van a legjobban dráguló termékek között, akárcsak a csirkecomb. A fenyődeszka, a lencse, illetve a barack ára több mint 50 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Megkapta a csődvédelmet a Tungsram. A társaság május 11-én kérte az intézkedést. A Fővárosi Törvényszék elrendelte a Tungsram Operations Kft. csődeljárását, ennek idejére a bíróság vagyonfelügyelőt is kijelölt. A csődeljárási végzés szerint a társaság haladékot kap tartozásaira, ám a csődeljárás alatt is fizetnie kell a dolgozói munkabérét, a távolléti díjat és a végkielégítést is. A Tungsram május elején 1600 dolgozóját bocsátotta el.

Az Európai Bizottság átutalta Ukrajnának az 1,2 milliárd eurós sürgősségi makroszintű pénzügyi támogatás utolsó, 600 millió eurós részét is. A támogatás előző részleteit márciusban, két részletben folyósították. A cél, hogy segítse kezelni az Oroszország háborúja miatt keletkezett rendkívüli humanitárius és védelmi kiadások okozta finanszírozási hiányt. A makroszintű pénzügyi támogatást az Európai Unió hosszú lejáratú hitelek formájában nyújtja Ukrajnának, kedvező feltételekkel. Ukrajna 2022 második negyedévi finanszírozási hiányát 15 milliárd dollárra becsülik.

A román munkaügyi minisztérium adatai szerint jelenleg 5250 ukrán állampolgárnak van érvényes munkaszerződése Romániában. Ezek közül 2919-et február 24., az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta kötöttek - közölte Marius Budai, a tárca vezetője. Az ukrán menekültek közül a legtöbben a feldolgozóiparban vállaltak munkát. Az építőiparban 457-en, különböző szolgáltatási ágazatokban pedig 314-en helyezkedtek el. A vendéglátóiparban 284-en, a kereskedelemben 270-en dolgoznak - részletezte a munkaügyi miniszter. A háború elől menekülő ukrán állampolgárokat munkavállalási vízum nélkül is alkalmazhatják a romániai munkaadók.

Oroszország szombaton leállítja a gázszállítást Finnországba. A finn állami Gasum gázszolgáltató vállalat az közölte: a két ország között a Gazprom orosz állami vállalat rubeles elszámolási követelése miatt alakult ki vita. A gázszállítás reggel hét órakor fog leállni. A igazgatója kijelentette, hogy felkészültek erre az eshetőségre, és intézkedtek, hogy ne legyenek fennakadások a finn gázszolgáltatásban. Alternatív beszerzési forrásokat találtak, ideértve a Finnországot Észtországgal összekötő Baltic-connector vezetéket. A földgáz a finn energiaszerkezet öt százalékát teszi ki, ami eddig kizárólag Oroszországból érkezett.

Katarnak központi szerepe van Németország új földgázellátási stratégiájában - jelentette ki német kancellár a közel-keleti állam uralkodójával folytatott megbeszélése után. Olaf Scholz közölte: továbbfejlesztik Németország földgáz-infrastruktúráját, így nemcsak a vezetékhálózatok révén importált, hanem a hajóval érkező, cseppfolyósított gázt is fogadni tudják majd. Hozzátette: a fejlesztéseket úgy hajtják végre, hogy hozzáférhessen a tervezett németországi terminálokra érkező szállítmányokhoz több olyan európai ország is, amelyek nem rendelkeznek tengerparttal.

A templomok közösségerősítő szerepéről beszélt a magyar köztársasági elnök erdélyi látogatásának második napján. Novák Katalin köztársasági elnök az erdélyi Magyarlapádon tartott templomszentelés alkalmából rendezett ünnepségen úgy fogalmazott: jó ma itt magyarnak, református kereszténynek lenni, testvérek között lenni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ma tíz templomot szenteltek tíz különböző erdélyi településen. Kiemelte: nem véletlen, hogy amikor háború van és ideológiai rombolás zajlik, a templomokat rombolják le először, mert tudják, hogy itt kezdődnek a közösségek.

Együttműködési megállapodás kötött a méhek világnapján a Sió és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület méhészeti egyesület a méhek megóvása érdekében. A gyümölcslégyártó többek között átfogó kommunikációs kampánnyal, edukációs eseményekkel, dolgozói aktivitásával támogatja a szervezet munkáját. Bross Péter, az egyesület elnöke a közleményben kiemelte, hogy a méhek és más beporzók eltűnése világszerte megfigyelhető jelenség. Ha teljesen kipusztulnak a méhek, az visszafordíthatatlan következményeket jelenthet az emberiség számára. A globális élelmiszertermelés 76 százaléka függ a házi- és vadméhfajok beporzásától.