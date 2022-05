A koronavírus-járvány kitörése óta a legjobb hónapja volt Ferihegynek – részleteket közöltek

A járvány kitörése óta áprilisban bonyolították a legmagasabb utasforgalmat - számolt be érdeklődésünkre a Budapest Airport kommunikációs igazgatója, Valentínyi Katalin.

"Jó hónapunk volt áprilisban, a koronavírus-járvány kitörése óta a legjobb, 997 ezer utas volt, ez napi 30 ezer utast jelent körülbelül. Felkészültünk a dinamikus utasforgalom-növekedésre, nagyon vártuk már, hogy az utasforgalom visszaálljon vagy megközelítse a 2019-es szintet" - részletezte.

Az utaselégedettségre sem lehet panasz Ferihegyen, egy nemzetközi cég felmérése alapján az utasok véleménye a tisztaságot, a biztonságot, a kedvességet és az elérhető szolgáltatásokat - összesen több mint 30 szempontot - beleértve azt mutatja, hogy az elmúlt három évben befektetett 70 milliárd forint gyümölcsöt hozott.

"A velünk egy kategóriában lévő 11 reptér közül a negyedikek vagyunk, az összes régiós versenytársunkat megelőzzük, már a második negyedéve tudjuk tartani ezt a nagyon magas minőséget" - tette hozzá Valentínyi Katalin.

Az április abból a szempontból is különleges volt, hogy több közvetlen járat is most indult újra:

például Burgaszba, Rhodoszra, Abu-Dhabiba.

Jelenleg 99 különböző helyre megy járat Ferihegyről, és jönnek még a klasszikus tengerparti desztinációk is.

A légijármű-forgalmi adatok megértéséhez fontos tudni, hogy a kínai leállás miatt hirtelen lett egy 8 százalékos visszaesés a légi-árufuvarozásban, de ez nem igazán jelent meg a magyar növekedési adatban, amely 3 százalékos volt az elmúlt hónapban: 17 300 tonna áru fordult meg a budapesti légikikötőben.

"Három év alatt 65 ezer tonnával több árut kezeltünk itt, ami 50 százalékos növekedést jelent" - húzta alá a reptéri szóvivő.

Nyitókép: Drazen_/Getty Images