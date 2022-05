Nem tudni, mi lett a Lungo Drom hatvanmilliójával

Nem tudni, mi lett a sorsa annak az összegnek, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma adott a Lungo Drom romaszervezetnek. Tíz éve ingyen kapott egy 910 négyzetméteres józsefvárosi ingatlant fideszes előterjesztésre, parlamenti döntéssel a Bezerédj utcában a a Farkas Flórián (nyitóképünkön) vezette szervezet, erre vett fel jelzálogot 60 millió forint értékben, amivel nem számolt el – írja a Népszava.

A jelzálog tényét az ingatlan lapjának másolata megerősíti – írják. A lapnak nyilatkozó ingatlanszakértő abból azt olvassa ki, hogy a magyar állam 2012 decemberében 15 évre szóló elidegenítési tilalmat jegyeztetett be az ingatlanra, azzal egyidejűleg, hogy az ingatlant ingyenesen a szervezet tulajdonába adta. Fél évvel később, 2013 júliusában újabb

elidegenítési és terhelési tilalom került rá a 60 milliós jelzáloggal egy időben.

A bejegyző az akkoriban Balog Zoltán vezetése alatt álló Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. Valójában több mint 60 millió forintról van szó, a tulajdoni lap ugyanis összegszerűen nem konkretizált járulékokról – praktikusan: kamatokról – is említést tesz. A Lungo Drom mindeddig nem fizette vissza a tartozást, illetőleg, ha támogatást kapott, akkor nem számolt el vele, ha ugyanis visszafizette vagy elszámolt volna, a minisztérium köteles lett volna kiadni a jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom törlését – hívta fel a figyelmet az ügyvéd.

Hanyagságokra is felfigyelt a lap. A Lungo Drom székhelyváltozását nem vezették át a tulajdoni lapon, és még mindig a korábban az épületben működő óvodaként szerepel a dokumentumon a lap állítása szerint.

Lakatos Oszkár, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) képviselője 2017 nyarán egyebek között „pénzügyi és gazdasági csalás” miatt feljelentést tett Farkas Flórián ellen az ügyészségen a VIII. kerületi székházra bejegyzett jelzálogjog ügyét is firtatva – áll a cikkben. Lakatos Oszkár a lapnak most azt mondta, egyszer meghallgatták, más fejlemény nem történt. Mint elmondta, a Lungo Drom 2017 óta nem adott be közhasznúsági beszámolót a bíróságnak, az ORÖ képviselője ezért többedmagával a szervezet feloszlatását fogja kezdeményezni. A lap a Lungo Dromtól senkit nem tudott megszólaltatni az ügyben.

