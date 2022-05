Hajós jogsija van? Cselekedni kéne!

Év végéig plasztikkártyára kell cserélni a vitorlás és motorcsónak jogosítványokat. Az ügyintézés mostantól szeptember végéig már Balatonfüreden is lehetséges.

Ami a részleteket illeti, december 31-én hatályukat vesztik a belvízi és tengeri papíralapú, kedvtelési célú kishajó, azaz vitorlás- és motorcsónak-vezetői engedélyek. A jogosítványokat legkésőbb év végéig plasztikkártyára kell cserélni – hívta fel a figyelmet kérdésübkre Schützenhoffer Dániel, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vasúti és hajózási vizsgáztatási igazgatója.

"Akinek már most lejár az egészségügyi igazolás érvényessége ehhez, az illetékes foglalkozás-egészségügyi orvos már most sem pecsétel be neki újabb érvényességet, hanem automatikusan kérelmeznie kell egy újabb okmányt."

Mit kell vinni?

A még érvényes papíralapú kishajó-jogosítványok helyett is kérelmezni kell a plasztikkártyát december végig. Az ügyintézéshez személyesen kell megjelenni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 7 ügyfélszolgálatának egyikén

személyazonosításra alkalmas okmánnyal,

igazolványképpel,

orvosi alkalmassági igazolással,

az előző vezetői engedéllyel és

13 ezer forint eljárási díjjal.

"Klasszikus hajózási ügyfélszolgálatunk Budapesten, Mohácson és Siófokon működik, minden típusú okmányügyintézést, valamint hajószolgálati és tengerészszolgálati könyvekkel kapcsolatos ügyintézést biztosítunk, ezen kívül Szegeden, Miskolcon és Győrben a belvízi, kedvtelési célú okmány- és egyéb ügyintézésre van lehetőség. Jelenleg a hetedik ügyfélszolgálatunk nyílik meg, szezonálisan Balatonfüreden. Május 1. és szeptember 30. között keddi napokon 10 és 14 óra között várjuk az ügyfeleinket" – részletezte Schützenhoffer Dániel.

A vizsgaközpont oldaláról letölthető az ügyintézéshez szükséges űrlap is. A központ egyébként tavaly mintegy 17 800 hajós vizsgát bonyolított le és 7500 hajós okmányt állított ki, ezek közül 6500 a kedvtelési kategóriába tartozott.

