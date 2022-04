Sok problémával szembesülnek a balatoni szezon előtt

Kiszámíthatatlanul drágulnak az alapanyagok - panaszolta érdeklődésünkre Makkos Péter.

"A nagykereskedések teljesen áttértek a napi áras rendszerre, tehát amit ma egy bizonyos áron megveszünk, nem biztos, hogy a következő napon is ugyanannyiért vehetjük meg. Nagyon sok alapanyagot Olaszországból, Németországból hozunk be, a fagyi, a pizza őshazája Olaszország, és ezek alapanyagainak ára a 400 forinthoz közelítő euróval eléggé elszabadult. Aztán még növekednek a szállítással kapcsolatos költségek is" - sorolta.

A magyarországi – benne a balatoni – éttermi árak közben az utóbbi években igencsak alatta voltak a környező országok üdülőhelyi árainak, főként az osztráknak, ugyanakkor a nyersanyagoknak és az alapanyagoknak az ára gyakorlatilag nálunk többe vagy ugyanannyiba került Makkos Péter szerint.

"Addig, amíg a nyugat-európai árak 15-20 euró körüliek az étteremben, addig Magyarországon 5-10 euró körül mozogtak. Ezt már nem tudták tartani a tulajdonosok sem, és

a megnövekedett költségek miatt már közelítünk az osztrák és nyugat-európai árak felé"

- nyomatékosította a vendéglátó vállalkozók fonyódi érdek-képviseleti vezetője.

A SZÉP-kártyából közben sokan hideg élelmiszert vettek, nőttek a közüzemi díjak és egyre nehezebb szakácsot, pincért találni – folytatta.

"Nagyon sok fiatal külföldön vállal munkát, és a Balatonon ez még hatványozottabban jelentkező probléma a szezonális munkajellegből adódóan; nagyon kevés üzlet tudja megengedni magának, hogy egész évben nyitva legyen – a magas költségek miatt –, és az az igazság, hogy a fiatalok is elvándoroltak. Sokan úgy jártak el, hogy télen kint dolgoztak, nyáron visszatértek a Balatonra, viszont ott is próbálják kihasználni a nyár adta lehetőségeket is, és sokan maradnak kint. Ez szintén a munkaerő-kiesést erősíti" - ecsetelte Makkos Péter.

A szakképzett munkaerő helyettesítésére pedig a nyári diákmunka csak félig-meddig megoldás, a szakember húzóerő (szakács, pincér) hiányzik.

Mindezek alapján a balatoni vendéglátók 25-30 százalékkal megemelik az árakat, az 1500 forintos menüket tehát el lehet felejteni Makkos Péter szerint.

