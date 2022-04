MTÜ: idén lehet vidéki Michelin-csillagos étterme is Magyarországnak

Még idén lehet vidéki Michelin-csillagos étterme Magyarországnak - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója.

Magyarország eddig 20 Michelin-elismeréssel rendelkezik, ennek látható következményei is vannak - emelte ki Guller Zoltán az MTÜ podcastjében, hozzátéve: az elmúlt öt év munkáját figyelembe véve bizakodó, hogy ebben az évben meglesz az első vidéki Michelin-csillag is, amely újabb ugrást jelent.

Mint mondta, mintegy 50 ezer vendéglátóhely működik ma Magyarországon. Jelenleg a hazai gasztronómia a virágkorát éli, a gasztroforradalom második szakaszában már az a feladat, hogy a vidéki éttermek is fejlődjenek, a mennyiség helyett a minőségre helyezzék a hangsúlyt.

Guller Zoltán szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy étterem akkor tud rentábilisan működni, ha az odajárók fele helyi lakos. A Covid-járvány alatt a kizárólag külföldi vendégekre épülő éttermek megszenvedték az időszakot, míg a hazaikra épülő vendéglátóhelyek sokkal ellenállóbbnak bizonyultak.

Az elmúlt években a Covid-járvány a házhozszállítást erősítette, "a járvány után, jelenleg, a háborús környezetből fakadó gazdasági nehézségekkel terhelt időszakban az a kihívásunk, hogy előtérbe helyezzük a minőségi gasztronómiát, és az embereket visszaszoktassuk az éttermekbe" - hangsúlyozta az MTÜ vezérigazgatója.

Felidézte, hogy az elmúlt hónapokban több nagyszabású gasztronómiai rendezvény is Magyarországra irányította a figyelmet. Februárban a Michelin Guide-dal volt az MTÜ-nek közös eseménye, március végén Budapesten tartották a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjét, ahol a magyar csapat második helyezést ért el. Ők jövőre Lyonban a világdöntőben mérettetik meg magukat.

Kitért arra is, hogy a napokban ért véget a Dubaji Világkiállítás, ahol az Aqua Roots of Hungary névre keresztelt Magyar Pavilon hazánk vízkincseit, azok kialakulását és felhasználását mutatta be. A Világkiállítások Nemzetközi Szövetsége a legjobban bemutatott tematika kategóriában ezüstéremmel díjazta a pavilont, amelynek több mint egymillió látogatója volt mintegy 200 országból - hangsúlyozta Guller Zoltán, megjegyezve, hogy az expón 40 magyar kulturális eseményt szerveztek 700 magyar fellépő részvételével, a legnépszerűbb étel a gulyásleves volt, amelyből 1500 liter fogyott.

Az MTÜ vezérigazgatója szerint jól alakult az első negyedév:

január-márciusban a vendéglátás árbevétele valamivel kevesebb mint 280 milliárd forintot tett ki, ami tavalyhoz képest kétszeres növekedést jelent. Húsvétra eddig több mint 400 ezer vendégfoglalást jegyeztek elő, fokozatosan növekszik a belföldi és külföldi vendégek érdeklődése. A legnépszerűbb desztináció továbbra is a Balaton és a főváros.

2022-ben 36-37 millió vendégéjszakával számolnak, csaknem 3,5 millió vendégéjszakát már le is foglaltak - emelte ki Guller Zoltán, hozzátéve, hogy országos átlagban legalább 20 százalékos forgalomnövekedésre számítanak, figyelembe véve az orosz-ukrán háborúból fakadó következményeket is.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs