Sűrű bevásárlóturistáskodás zajlik egyes magyar határszakaszokon

Szlovákiában 1,73 század euró a benzin literének ára, ami nagyjából 654 forintot jelent. Ezért nagyon sokan hazánkba járnak át tankolni, hiszen így literenként 174 forintot spórolhatnak. Ha egyes kutaknál csak 30 litert lehet tankolni, akkor átmennek egy másik kútra és teletöltik a tankot - már persze ha személyautóval vannak - tudósít az atv.hu.

A riportból kiderül az is, hogy a magyar-horvát határon másfajta bevásárlóturizmus zajlik: a magyarok járnak át vásárolni Horvátországba, mert az alapvető élelmiszerekhez olcsóbban jutnak hozzá, mint itthon. A lap szerint a legdurvább különbséget a virslinél tapasztalni: a 91 százalékos hústartalmú termék itthon átszámítva 77 kunába került, miközben ugyanez a termék egy horvát üzletben 13 kuna. A zöldségeket is olcsóbbnak találták a határ túloldalán, az uborka a hagyma és a paradicsom esetében 50 százalék volt a különbség. Mint írták, például a húsvéti nagybevásárlást Horvátországban kivitelezve akár 15-20 ezer forintot is spórolhat egy család (a benzinköltséget is beszámítva).

Nyitókép: Pixabay