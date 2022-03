Kiderült, ki állíthatja meg az autóst a rendőrön kívül

A rendőrön kívül ki állíthatja meg még a magyar utakon az autósokat – ezt derítette ki a vezess.hu.

Alapesetben a rendőr a forgalom irányítása mellett igazoltathat, fokozottan ellenőrizhet, közúti ellenőrzést végezhet, akár át is kutathatja a járművet. Közúti ellenőrzésnél a rend őre kérheti a lakcímünk vagy tartózkodási helyünk igazolását, ellenőrizheti a jogosítványunk meglétét és annak érvényességét, a gépjármű forgalmi engedélyének meglétét, műszaki vizsgájának érvényességét, de akár a biztonsági öv használatát, ha indokolt, a gyermekülést meglétét és használatát is. Természetesen légalkoholmérő készüléket, azaz alkoholszondát is alkalmazhat az esetleges ittasság kiszűrésére, és szabálysértés, bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén át is vizsgálhatja a gépjárművet.

A rendőr mellé járőrtársként pénzügyőr, katonai rendész, büntetés-végrehajtási őr, fegyveres biztonsági őr, illetve közterület-felügyelő is beosztható, de van, aki önállóan is intézkedhet:

Útdíjellenőrök: a jogszabályok szerint a díjköteles útszakaszokon az útdíj-ellenőrzési feladatokat a rendőrség és az „útdíjellenőrzésért felelős szervezeti egység” emberei látják el. Az ellenőrzést végzők jogosultak a gépjárművet megállítani, a gépjármű helyzetét és állapotát dokumentálni, a gépjármű okmányait átvenni, feltartóztatni azt, aki a gépjármű okmányait nem adja át, gépjárművet visszatartani és a díjköteles útszakasz azonnali elhagyását kérni.

a helyi közúton jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a KRESZ-ben foglalt, valamint más, megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegő járműveket. Szintén jogosult a forgalmat akadályozó járműveket kerékbilinccsel rögzíteni vagy azok elszállításáról gondoskodni, illetve helyszíni bírságot kiszabni. Emellett illetékességi területén, gyanú esetén tehát a járművet jogszerűen megállíthatja a fegyveres biztonsági őr, a természetvédelmi őr, a hegyőr, a hivatásos vadász, az állami és a hivatásos halőr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr, a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, valamint a közterület-felügyelő.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs