Vízügy: helyenként már szélsőségesen kevés a víz az országban

Egész Magyarországon, így a tavakban és a folyókban is alacsony a vízállás. Bár még nem rendkívüli, de azért helyenként már szélsőséges mértékben, ami a közelmúltat vizsgálva az elmúlt három hónap, távolabbra tekintve több mint egyéves periódus kevés csapadékának az eredménye – fogalmazott Siklós Gabriella. A szóvivő elmondása alapján 2021 májusától a mai napig körülbelül két és fél havi csapadékhiány alakult ki Magyarországon, miközben az idei március 95 százalékos csapadékhiányt hozott a sok évnyi átlaghoz képest, ezek pedig már nagyon komoly számok.

Jó hír viszont, hogy az előrejelzések szerint a következő négy napban lesz némi hiánypótlás – fűzte hozzá. Siklós Gabriella szerint ez a mezőgazdaságnak kedvezhet főként, mintsem a vízgyűjtőknek. Hiszen most annyira száraz mindenhol a föld, hogy ha elkezd esni az eső, azt mindenhol be fogja szívni a talaj, a vízgyűjtő területeken is, és nem kerül majd sor lefolyásra a különböző lehetőségeken, csatornákon, kisebb patakon keresztül a folyókba vagy tavakba – magyarázta a szakértő.

A szóvivő arra is kitér, hogy Magyarországon eddig árvizet és belvizet tudtak előre jelezni, illetve készültséget elrendelni ezek ellen, de miután az elmúlt 5 évben egyértelműen a vízhiány lett a jellemző, a vízügyi ágazat is ebbe az irányba mozdult el, létrehozva az úgynevezett

aszálymonitoring rendszert, ami 112 állomáson folyamatosan méri és szolgáltatja az aktuális hőmérsékleti-, csapadék-, illetve talajnedvességi adatokat,

amikből a vízhiány mértékét (aszályindex) lehet kiszámítani, és elrendelni az első-, másod- vagy harmadfokú riasztást – vízhiány ellen. Az aszályinde at is meghatározza, hogy a szakemberek milyen gyakorisággal ellenőriznek, másfok esetében például már éjjel–nappal – jegyezte meg Siklós Gabriella, hozzátéve, hogy a helyzetértékelsés, valamint a tíznapos előrejelzést segítő érték alapján kerül maghatározásra a szükséges beavatozás (vízpótlás) mértéke.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízhiány előrejelzése alapján a Nyíregyháza–Szeged vonalon zömében már él az első-, illetve másodfokú készültség, ezért azokon a területeken különösen áldásos lenne egy 10-20 milliméternyi csapadék a következő napokban.

Nyitókép: Pixabay