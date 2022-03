Itt az új világ: négy hónap után újra maszk nélkül

Március 7-től a koronavírus-járvány miatt még tavaly október végén elrendelt járványügyi korlátozások nagy részét megszüntette a kormány, a döntést még csütörtökön a Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban már arról beszélt, hogy "legyőztük az ötödik hullámot", de eddig négyszer felállt a "padlóra küldött" vírus. "Visszatérünk valahogy a járvány előtti egészségügyi állapotokhoz, mindenki figyeli, hogy lesz-e következő hullám, de szakaszgyőzelmet arattunk, meg is lehet ünnepelni. De dologtalan nem lesz a kormány a következő hetekben sem" – mondta a járványügyi védekezésről a miniszterelnök.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint hétfőtől nem kell maszkot viselni az eddig előírt zárt terekben sem, a maszkviselési kötelezettség hétfőtől megszűnik a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken, valamint a vendéglátó egységek dolgozóinak sem kell maszkot viselniük munkájuk során.

A fentieken túl megszűnik minden olyan korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte valamely hazai szolgáltatás igénybevételét. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, nem kell már védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre, zenés-táncos rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámú szabadtéri rendezvényekre sem.

A Magyarország területére történő beutazással kapcsolatos korlátozásokat is feloldják.

A védettségi igazolvány kiállítására és érvényességére vonatkozó szabályok nem változnak, hiszen azok az uniós Covid-igazolványra vonatkozó szabályozással összhangban lettek kialakítva, az uniós országok pedig továbbra is maguk határozzák meg, hogy Covid-igazolványhoz kötik-e az országba való belépést.

A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét mindenkinek, aki élni szeretne azzal. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva áll, márciusban is minden héten lesznek oltási akciónapok.

Az oltás felvétele továbbra is elvárt az egészségügyi és a szociális dolgozóktól, valamint a honvédelemben, de a közigazgatás többi területén feloldják a kötelezettséget, így a tanárok munkavégzéshez szükséges oltási kötelezettségét is felfüggesztik, és legkésőbb április 1-jén visszatérhetnek azok a pedagógusok is, akik nem oltatták be magukat. Nem kell maszk a MÁV, a Volán és a BKK járatain Megszűnik az általános maszkhordási kötelezettség hétfőn Magyarországon, így a MÁV-Volán-csoport járművein, állomásain és megállóhelyein is - közölte a vasúttársaság. A maszkhasználat senki számára nem tiltott a továbbiakban sem, ezután is igény szerint hordható bárhol.

A járványügyi korlátozások feloldásával összhangban hétfőtől nem kell a közösségi közlekedésben maszkot viselni - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK központi ügyfélszolgálatában, illetve ügyfélközpontjaiban sem kell az ügyfeleknek, munkatársaknak maszkot viselniük hétfőtől, de egyéni döntés alapján a jövőben is bárki hordhat maszkot, hogy védje egészségét.

A pénteki adatok szerint 3064 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 800 046 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 75 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 286 emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 137 186 fő. 2961 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 127-en vannak lélegeztetőgépen.

Az eredeti intézkedésekről még október végén döntött a kormány, amikor a koronavírus-járvány negyedik hulláma felerősödött, a napi járványadatok folyamatosan emelkedni kezdtek, tíz nap alatt a napi új fertőzöttek száma négyezer fölé, a kórházban ápoltak száma kétezer fölé, a lélegeztetőgépre szorulók száma pedig kétszáz fölé emelkedett. A járványügyi szabályokat ezután szigorították, november elsején korlátozások léptek életbe: ekkor lett kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön és a megállókban, a kórházakban, és sok szociális intézményben látogatási tilalom lépett érvénybe, a cégek és önkormányzatok pedig munkafeltételként írhatták elő a koronavírus elleni oltást.

Gulyás Gergely bejelentette a Kormányinfón azt is, hogy a kormány fenntartja az egészségügyi vészhelyzetet. Ezt részben azzal indokolta, hogy fenyeget a hatodik hullám veszélye, részben pedig a választások miatt csak a jövő héten ülésezik a parlament, utána a rendkívüli jogrend ad lehetőséget intézkedésre a kormánynak, így marad meg a cselekvőképessége.

